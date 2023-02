FOTO: Larreta cruzó a Bullrich: "que hable en serio y no con títulos" (Foto: Telam)

El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, rechazó este martes la idea de su rival y titular del PRO, Patricia Bullrich, de utilizar las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico y la exhortó a "hablar en serio y no con títulos", al tiempo que afirmó que su candidatura "no depende" de las decisiones de otros dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC) ni de "lo que haga Mauricio Macri".

"Mi candidatura no depende de lo que haga Mauricio (Macri), ni ningún otro dirigente. Él sabe de mi vocación de ser candidato e igual nos tenemos confianza y afecto", afirmó por FM Radio Delta.

Larreta subrayó: "siento que estoy capacitado y que tengo la experiencia para ser Presidente de la Nación. Tengo muchas ganas. Le pongo mucha pasión a lo que hago. Estoy convencido de que la Argentina se merece más y que puede salir adelante".

Asimismo, el alcalde porteño criticó una de las ideas que expresó en reiteradas ocasiones Bullrich, su contrincante en la interna del PRO y Juntos por el Cambio: modificar la ley de Defensa Nacional para utilizar las Fuerzas Armadas para combatir la inseguridad y el narcotráfico, especialmente en la ciudad de Rosario.

"No, las Fuerzas Armadas no están entrenadas para eso. Creo que hay que hablar en serio, no con títulos. No creo en las declaraciones estridentes. Hay que laburar, estudiarlo", enfatizó en declaraciones a Radio Continental.

En su lugar, el representante del ala de las "palomas" -el sector menos radicalizado del partido amarillo- propuso un plan distinto para combatir este flagelo.

Tenemos una alternativa para que las Fuerzas Armadas vayan a las fronteras y así liberar a la Gendarmería, que sí está más preparada, para ponerla en los lugares más calientes como Rosario, el conurbano (bonaerense) y Córdoba. Eso es lo que hay que hacer", resaltó.

Y puntualizó: "no es lo mismo una fuerza militar, que está entrenada para la guerra, que un policía en la esquina". En ese sentido apuntó que "no hay soluciones fáciles" y pidió "no caer" en "los simplismos".

La idea de utilizar fuerzas federales contra la inseguridad y el narcotráfico también fue planteada por otra precandidata presidencial de JxC, la exgobernadora María Eugenia Vidal.

Consultado sobre quién podría ser su compañero de fórmula, el jefe de Gobierno porteño consideró que "es temprano" para definirlo.

Por otro lado, afirmó que "la Argentina del insulto y del agravio no es buena para los argentinos" y planteó que "el diálogo es el único camino".

El jefe de Gobierno porteño se comprometió a que, si es electo Presidente, va a "dialogar con todos los gobernadores e intendentes que la gente elija".

Añadió que la apertura de sesiones ordinarias del Congreso -que va a realizarse mañana- es "un día muy importante" y no es un ámbito para "hacer discursos políticos, agredir al otro o echar culpas".

"Uno va a escuchar lo que el Presidente (Alberto Fernández) plantea para el año legislativo. No es una política para estar criticando o cuestionando a los otros", señaló.