La interna de Juntos por el Cambio sigue sumando episodios que la colocan en el centro de la escena política. Es que, tras el revuelo que se generó con Facundo Manes, ahora fue Horacio Rodríguez Larreta el que se refirió a unas recientes declaraciones de Mauricio Macri, quien en una entrevista con un diario español se refirió a la pelea por las candidaturas en la oposición y advirtió: “Si al final del camino un candidato garantiza el cambio y otro no, yo voy a jugar”

“Respecto de lo que dijo Mauricio, el verdadero cambio es el hacer, lo que hacemos en la ciudad de Buenos Aires”, comenzó Larreta al ser consultado sobre el tema. “El verdadero cambio es bajar el delito a la tasa más baja de la historia, es defender las escuelas abiertas o luchar contra el cambio climático como estamos haciendo con el plan de reciclado y más hectáreas verdes. Es es el cambio que vale”, agregó.

Instantes después subió el tono y minimizó la importancia que puede tener un eventual respaldo de Macri en la interna partidaria: “El apoyo importante es el de la gente, nosotros trabajamos para el bienestar de millones de argentinos que viven, nos visitan, estudian o trabajan en la Ciudad. Ese es el apoyo que realmente vale”.

El jefe de Gobierno porteño ratificó sus intenciones electorales, cuando le preguntaron en rueda de prensa cómo se vería en una PASO contra Macri. “En Juntos por el Cambio (JxC), respecto de las candidaturas, va a elegir la gente. Está establecido: son las PASO las que definen. Sean los candidatos Facundo Manes, Mauricio Macri o Gerardo Morales. Es la mejor manera y la más democrática”, contestó.

Rodríguez Larreta dio estas definiciones en medio de la convulsionada interna de coalición opositora mayoritaria, que esta semana tuvo un nuevo episodio de rispidices por fuertes críticas del diputado nacional Facundo Manes contra Macri por las denuncias contra el ex mandatario por espionaje ilegal.

En la presentación de la cumbre de alcaldes que se realizó en la Ciudad de Buenos Aires, el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri, también hizo foco en las tensiones que afectan a Juntos por el Cambio: “Nosotros somos una alternativa de gobierno en la Argentina y esas diferencias es mejor discutirlas internamente, escucharnos, plantear las cosas, que hacerlo de cara a la sociedad. La gente mira y dice, ‘el gobierno nacional se pelea como nadie y no resuelve ningún problema, pero no me gusta que quienes son alternativa en el país se pelen también’”.

En ese contexto, el funcionario de CABA remarcó: “La unidad de Juntos por el Cambio está garantizada. Y eso nos lleva a representar diferentes ideas, nos desafía a ser más sólidos. Pero más allá de eso, nunca la parte es más importante que el conjunto”. Y remató: “Que las diferencias internas no amplíen o generen más angustia en la gente”.

Para finalizar, el ministro de Gobierno, Jorge Macri, fue determinante al referirse a la situación del país: “Todos los bloqueos y los problemas sociales que tenemos son responsabilidad del gobierno. Están destruyendo el nivel de ingreso de la gente con una inflación que rompe los salarios día a día”.