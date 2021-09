El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, se convirtió en el primer mandatario del peronismo que acusó abiertamente a Cristina Kirchner por la tensión en el gabinete presidencial, tras la derrota del oficialismo en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 12 de septiembre.

El dirigente puntano, un aliado del Frente de Todos, apuntó contra la vicepresidenta por “ultrajar la figura presidencial” y el “escandaloso” manejo del recambio del elenco gubernamental.

“En San Luis nosotros no somos kirchneristas, tampoco fernandistas, somos Fuerza San Luis, que no es una cosa ni la otra”, arrancó el mandatario provincial su análisis, durante una conferencia de este martes donde anunció una batería de medidas sociales para revertir el revés electoral que también sufrió en su distrito.

En ese marco, el gobernador se pronunció sobre la reunión que mantuvo con el Presidente y la crisis interna en el oficialismo: “Que de su propio Gabinete renuncien, que hagan pública la renuncia y lo que debería ser una reunión interna, privada, familiar, haya pasado este problema como si fuera gritarse en un restaurante delante del público, de una familia... Eso generó una situación de escándalo y roza la investidura presidencial”.

Según su mirada, Rodríguez Saá apuntó a los audios filtrados de la diputada kirchnerista Fernanda Vallejos, en los que insultó al jefe de Estado, y cargó contra la carta pública de Cristina Kirchner. “Hubo una declaración de la diputada nacional Vallejos que manchó la investidura presidencial y una carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner que ultrajó la figura presidencial”, fustigó.

“Le dije al Presidente ‘yo vine a esta reunión pensando en hablar de la crisis y me encontré con un hecho consumado’. Y me he quedado para hacer un desagravio a la investidura presidencial que no se debe maltratar. Eso es lo que pienso de la elección y lo que pasó esta semana. El Presidente me agradeció la sinceridad”, finalizó.

Fuente: Infobae