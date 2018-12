El jefe de la Policía Federal Argentina (PFA), Néstor Roncaglia, se refirió ayer al nuevo protocolo para el uso de armas de fuego de las fuerzas federales e intentó llevar tranquilidad explicando en detalle cómo será su aplicación y la diferencia con el llamado "gatillo fácil". "No vamos a salir a matar a nadie si esa persona no se traduce en una amenaza", aseguró.



"El gatillo fácil es obvio que es un exceso en el cumplimiento del deber, es tirar en cualquier circunstancia y justamente ese no es el mensaje del reglamento, el reglamento habla de condiciones en la que yo puedo disparar", explicó Roncaglia ayer a FM Milenium.



El Jefe de la PFA insistió en que el protocolo "no es una invitación a disparar a mansalva", sino "donde hay un peligro inminente, donde tenés que defender la vida de terceros o la propia vida".