El Día del Padre movilizará las ventas en los próximos días, especialmente en indumentaria, gastronomía y deportes, y estarán acompañadas de promociones y financiación a través del programa Ahora 12, de acuerdo con fuentes consultadas por Télam. "Hay muy buenas expectativas para el Día del Padre, la gente se está volcando al consumo en los centros comerciales, tenemos muchas acciones comerciales, descuentos de bancos, acciones con regalos directos por compra y las cuotas Ahora 3 y Ahora 6", dijo a Télam la gerente de la Cámara Argentina de los Shoppings, Silvia Acerbo.



Señaló que "la expectativa para el Día del Padre es muy buena, queremos llegar a los niveles de 2019, como venimos hasta ahora", al tiempo que detalló que los centros comerciales se están recuperando de la caída que generó el confinamiento en 2020 y se encuentran "entre 10% y 15% debajo en tickets y público respecto de 2019".



En cuanto a los rubros de mayor interés para la fecha, consideró que "los más preferidos son deportes, tecnología y tiempo libre, tiene que ver con los cambios de hábitos a partir de la pandemia". Los centros comerciales llegaron a tener una vacancia de 25% debido a que permanecieron cerrados la mayor parte de 2020 y las marcas comenzaron a retirarse.



Acerbo destacó que "hoy los shopping se están reconvirtiendo y están apostando a nuevas propuestas con respecto a gastronomía, entretenimiento y servicios, hay shoppings que abrieron 'rooftops' (bares en altura), canchas de fútbol, gimnasios y cajas de seguridad". "En vacancia estamos casi en los mismos niveles de 2019, este año esperamos que ya se alcance el nivel de 2019 porque hay un montón de propuestas nuevas", afirmó.



Por su parte, Fabián Tarrío, director del sector de Comercio y Servicios de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), señaló que "el Día del Padre hay muchos almuerzos, generalmente se dan reservas con anterioridad, la semana que viene empiezan las reservas y vamos a ver los restaurantes con buena ocupación, porque se celebra el Día del Padre en familia, fuera de casa en muchos casos".



En declaraciones a Télam, afirmó que "lo gastronómico se va a mover decididamente y las casas de indumentaria masculina y ropa deportiva van a tener seguramente un movimiento". Estimó que el ticket promedio en los comercios de calles y avenidas podría situarse entre $3000 y $4000 y que en general se prefiere financiar con tarjeta de crédito a través del programa Ahora 12 "mucho en 3 y 6 cuotas que casi no tienen interés y en algunos casos en 12 cuotas".



Recordó que "las ventas minoristas cayeron 3,4% en mayo interanual y 8,9% frente a abril, o sea que hay un descenso del consumo; el Día del Padre, como el Día de la Madre y Navidad, son las fechas más fuertes y la expectativa está puesta en gastos que no sean onerosos". "El panorama de mayo dio para abajo y refleja el problema de la inflación, que no le alcanza a la gente y los gastos que no sean alimentos y bebidas se postergan en pos de llegar a fin de mes", agregó. Tarrío dijo que "la inflación perjudica las posibilidades de vender más" y que "hay muchos casos que los minoristas estamos sacrificando márgenes de venta para vender, preferimos vender más con menos margen".



En ese sentido, recordó que "la semana pasada estuvimos con el nuevo secretario de Comercio Interior (Guillermo Hang), hicimos hincapié en que siga Ahora 12 porque es una herramienta que por ahora casi es la única que tiene el comprador para comprar en cuotas y el vendedor incrementar sus ventas". Afirmó que el funcionario "se comprometió que sí iba a seguir Ahora 12, lo están renovando trimestralmente".



Por otra parte, destacó la afluencia de gente en las calles y avenidas comerciales y la recuperación de la compra presencial pese a la persistencia del comercio electrónico. "Apuntamos a la tecnología para estar más atentos a quien compra en forma digital, que se produzca esa combinación, el que tiene un comercio minorista también está en un sitio y hace su publicidad a través de las redes" con lo cual el cliente "después va y lo ve en el negocio, a la gente le gusta estar en la calle", siguió. "La gente quiere pasear, ver un centro limpio, iluminado, seguro y eso hace que los comercios se muevan y eso da empleo genuino", concluyó el dirigente de la entidad pyme.