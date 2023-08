El jefe de Gabinete y candidato a vicepresidente por Unión por la Patria (UxP), Agustín Rossi, dijo hoy que, si Sergio Massa gana las elecciones presidenciales de octubre próximo, "va a hacer una convocatoria amplia", "un gobierno de unidad nacional", para sumar a todos aquellos sectores que "reivindiquen la democracia".



"Tenemos tomada la decisión, la tiene tomada Sergio, de que si es Presidente va a hacer una convocatoria amplia porque nos enfrentamos a un candidato que ni siquiera reivindica contundentemente la democracia, así que es momento de buscar denominadores comunes", dijo Rossi esta mañana en declaraciones a radio La Red.



En ese sentido, agregó: "Si Sergio es Presidente, va a hacer una convocatoria amplia; Nos enfrentamos en un escenario político donde hay candidatos que ni siquiera reivindican contundentemente la democracia”.



"Hemos planteado una idea fuerza que la planteó el mismo Massa el domingo a la noche de los resultados (de las PASO), que en el caso de ganar las elecciones íbamos a hacer un gobierno de unidad nacional, convocando a todos aquellos sectores que reivindiquen la democracia”, insistió el funcionario.



Al ser consultado sobre un posible acercamiento al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien perdió la interna de JxC con Patricia Bullrich, aclaró: "Nosotros no hacemos nombres porque eso obliga a que ese nombrado tenga que fijar una posición".



De cara a la campaña, dijo que tratarán de "transmitirle a los argentinos nuestra propuesta" y planteó que "hay tres categorías de votantes" y sobre ellos "trabajaremos".



Por otro lado, remarcó que el presidente Alberto Fernández está "involucrado absolutamente en la gestión diaria y cotidiana de gobierno”, y consideró que "algunos confunden gestión con agenda".



"A veces el Presidente tiene un día sin agenda pública, pero el Presidente en la agenda no pone todas las veces que se reúne con Sergio Massa, ni todas las veces que yo cruzo la puerta que divide el despacho del jefe de Gabinete con el despacho presidencial. La gestión diaria y cotidiana exige de reuniones permanentes y el Presidente está fundamentalmente dedicado a eso”, aseveró.



"Hubo hechos de la gestión que no han tenido suficiente visibilidad. El hecho de que Malvinas se haya definido como territorio en disputa en la última reunión de la Unión Europea y CELAC es un éxito diplomático", enumeró el jefe de Gabinete.



Sobre el plan trazado tras las PASO, precisó que la "fijación del tipo de cambio fue un momento y el segundo fue ir estabilizando las variables, lo que conseguimos el fin de semana".



"El tercer momento -continuó- es buscar acuerdos de precios con empresas involucradas. Y ahora viene la etapa final, cuando Sergio (Massa) vuelva de Washington, con el anuncio de medidas para paliar los efectos por la fijación del nuevo tipo de cambio. Ya lo dijo Sergio: suma fija, aumento de la AUH y otras medidas más que se están estudiando".



Al retomar el análisis de la campaña electoral, indicó que "hay muchísimos argentinos con diferentes pensamientos políticos, que tenemos un consenso casi unánime; con todos ellos tenemos que tratar de construir una propuesta".



"El Presidente, cuando tomó la decisión de no hacer uso de la facultad constitucional que le permitía la posibilidad de la reelección, dijo claramente que su mayor decisión estaba tomada su esfuerzo y su dedicación iba a estar puesto fundamentalmente en la gestión, y es lo que hace”, afirmó Rossi.