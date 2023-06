A más de 8 meses del intento de asesinato de Cristina Kirchner, Fernando Sabag Montiel permanece detenido en el penal de Ezeiza, donde se encuentra totalmente aislado de los demás presos y bajo un sistema de estricta vigilancia. En las últimas horas, salió a la luz la nueva carta que escribió el principal acusado por el atentado en la que aseguró que nadie lo contrató.

“Me tienen secuestrado. No fuimos contratados por nadie. Ni por Macri, ni Milei, ni Revolución Federal, ni Carrizo. Nadie tuvo participación ni directa ni indirecta. Ni siquiera a todos aquellos acusados de tener alguna participación como Revolución Federal o Hernán Carrol”, comenzó escribiendo el principal acusado por el ataque a Cristina Kirchner.

Además, sostuvo que “solamente demostraban descontento con la situación social y esto no demuestra vínculo alguno ni participación en los hechos. Es solamente parte de una expresión o manifestación de mis propios pensamientos”.

En toda la carta dirigida a los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, Sabag Montiel apuntó contra la vicepresidenta de la Nación, la jueza María Eugenia Capuchetti, el fiscal Carlos Rívolo y su defensor oficial Juan Martín Hermida.

Además, le pidió a la Cámara Federal que lo “proteja” porque tiene miedo de ser asesinado cuandose haga el traslado a tribunales para el juicio oral en su contra.

Fernando Sabag Montiel acusó a Cristina Kirchner de matar a Nisman

“No hay nada más allá de lo visible y perpetrado por mí, nada más. Ningún político comprometería su libertad o su carrera política mandando a matar a Cristina”, sumó en la carta Montiel.

Y, por último, el principal sospechoso “Los motivos del hecho son por ideas pensantes y propias ya que odiaba a todos los partidos políticos porque todos son ladrones y no bancan ni ideas ni valores. La que contrata sicarios para matar a Nisman es ella, no yo. Que no proyecte su psicopatía narcisista”.