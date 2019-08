El juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó este miércoles sin prisión preventiva al periodista Daniel Santoro por presunta coacción y tentativa de extorsión en la causa que investiga supuestos actos de espionaje ilegal y chantaje en causas judiciales.

En la resolución de 258 carillas el magistrado dictó la falta de mérito del periodista por otro delito, el de asociación ilícita y lo embargó por tres millones de pesos.

Además, le prohibió “ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal”. También deberá “dar aviso y requerir previa autorización para efectuar cualquier viaje al exterior del país”.

Para ahondar acerca del polémico fallo, Marcelo Longobardi dialogó con el abogado constitucionalista Daniel Sabsay.

El letrado reconoció estar “totalmente sorprendido” porque la decisión de Ramos Padilla “está violando garantías constitucionales del derecho penal”.

“Todo delito que se investiga tiene que estar apoyado en una ley que tipifica el accionar que lleva a la aplicación de la sanción”, aseguró el abogado constitucionalista, y completó: “Ese tipo de derecho penal solamente lo aplican los sistemas autoritarios”.

En tal sentido, Sabsay explicó que “acá hay cosas inéditas, por ejemplo utilizar a la Comisión de la Memoria que no es un organismo auxiliar de la justicia”. “Esto me parece que de hacerse habría que acudir a especialistas de salud mental, no a la Comisión de la Memoria”, aseguró el abogado constitucionalista, y preguntó “¿por qué una comisión que homenajea a víctimas del terrorismo de Estado?”.

“Lo otro que también me sorprende es que está dando vuelta precedentes importantísimos en los cuales nunca a un periodista se le revolvió lo que hacía con la información para llevarlo a una posible condena”, alertó Sabsay.

Para el abogado constitucionalista esta situación afecta a la forma en que los periodistas deberán trabajar: “Lo que el periodista hace con el dato que consigue es algo del periodista. La intencionalidad y lo que yo hago lleva a un subjetivismo total que va a transformar a los periodistas, los va a llevar a la autocensura”.

“Lo que increíble es que vamos llegando a las vertientes ideológicas o a las motivaciones del juez y encontramos una cantera absolutamente autoritaria anterior a la libertad de expresión como base de un sistema democrático”, aseguró Ramos Padilla.

El letrado alertó que Ramos Padilla “está recurriendo a una calesita para ver si la acierta”, y aseguró que “está partiendo de una investigación prejuiciosa”.

Por último, Sabsay se lamentó: “Me preocupa muchísimo que es vivir en una sociedad donde se respete la opinión de los periodistas”.

Fuente: Radio Mitre