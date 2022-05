El director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna, salió ayer a pedir tranquilidad en una jornada en que varios argentinos expresaron sus reclamos porque no fueron censados.

Para las personas a las cuales los censistas no las hayan visitado en sus domicilios o que no estaban en los mismos al momento del relevamiento territorial, el funcionario anunció: "Habrá una semana de supervisión o recuperación en la cual los censistas volverán a pasar por estas viviendas, próximamente les daremos todos los detalles sobre esto".

En conferencia de prensa, Lavagna dijo además que "los que hicieron el censo digital pero el censista no pasó por su casa tienen que quedarse tranquilos, porque a todos sus datos los tenemos. Igualmente pondremos a disposición los mecanismos previstos para censar a los que faltan. Es una porción chica la de las personas de quienes recibimos llamadas o mails que quedaron sin censar".

En las redes sociales, varios usuarios reportaron que ningún censista acudió a su vivienda en toda la jornada. Entre ellos, el economista y diputado por Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, publicó en su cuenta de Twitter: "Siendo las 18 no se ha presentado ningún censista en nuestro edificio (plena Comuna 14)".

Otra usuaria de la red social le respondió: "Acá, Comuna 14 también. Vino 11 AM una censista, hizo del piso 4 al 10. Los otros 3 nunca fuimos censados. Debía venir otra persona que nunca vino".

"Hice el censo digital el 20 de abril. Hoy no pasaron", publicó a las 18.20 otro usuario, llamado Ricardo.

"A mi edificio vinieron dos censistas que solo relevaron a la mitad de los vecinos. Todavía estamos esperando que pase el censista para completar la tarea", dijo muy preocupada, a las 18.20, Juana, una vecina de Palermo (ciudad de Buenos Aires), que vive cerca del Parque Las Heras. Y agregó, enojada: "No entiendo por qué hice el censo online, e igual me tuve que quedar esperando a que nadie venga a censarme"

También afirmaron no haber recibido la visita de los censistas vecinos de dos edificios de otras zonas porteñas. Uno sobre Lacroze, entre Migueletes y Soldado de la Independencia; y otro en San Martín de Tours al 3100.

El Indec informó que quienes no realizaron el Censo 2022 vía internet y a la vez no recibieron ayer la visita de un censista en su domicilio tendrán que dar aviso al Indec de esa situación. El mecanismo será a través del correo electrónico censo@indec.gob.ar o del teléfono 0800-345-2022.

"De acuerdo a la planificación acordada en el Sistema Estadístico, desde el 19 y hasta el 22 de mayo se realizará la etapa de recuperación para que toda la población quede contabilizada", informó ayer el Indec.

El presidente Alberto Fernández llegó anoche a la sede del Indec: visitó a Lavagna para interiorizarse del operativo del censo.

'Paciencia, no es una elección'



El funcionario Marco Lavagna fue consultado por la prensa acerca de si se iban a emitir resultados parciales del Censo Nacional 2022.

'Esto no es una elección, no podemos dar datos parciales, así que les pido paciencia', respondió. Es que, en principio se había empezado a divulgar que cerca de las 21 iban a haber resultados sobre el total de argentinos censados. Hasta el cierre de la edición no se conocieron novedades al respecto.

Lavagna recordó que el Censo 2022 incluyó cuatro operativos: el de viviendas rurales, viviendas colectivas, personas en situación de calle y el presencial, que se llevó a cabo en todas las viviendas del país como 'mecanismo de validación' para cotejar los datos obtenidos sobre habitantes y personas a través del censo digital.

El resultado del censo arrojará datos estadísticos sobre el número de habitantes de la Argentina, las condiciones de infraestructura de sus viviendas, sus niveles educativos, su identidad de género autopercibida y si se reconocen indígenas o descendientes de pueblos originarios o afrodescendientes o de antepasados negros o africanos, entre otras informaciones. El Censo 2010 había reportado un total de 40.117.096 habitantes.

Buen nivel de adhesión en Córdoba

Las provincias de Buenos Aires y de Córdoba, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), fueron los distritos donde se registró la mayor adhesión de habitantes que completaron el formulario digital del Censo Nacional 2022, que en todo el país sumó a más de 23,8 millones de personas que utilizaron esta modalidad para ser censados.

"Esto implica que más de la mitad de los habitantes del país eligieron esta modalidad", informó ayer el director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna.

La provincia de Buenos Aires con 9.561.099 personas que completaron el formulario es el distrito que más adhirió a esta nueva modalidad que se puso en marcha en el Censo 2022. Luego le siguieron la CABA con 2.150.367 y Córdoba con 2.131 522 personas.

De acuerdo a lo informado por el Indec, la adhesión del resto de las provincias fue la siguiente: Catamarca 163.128 personas, Chaco 407.164, Chubut 361.834, Corrientes 559.174, Entre Ríos 735.682, Formosa 249.524, Jujuy 272.362, La Pampa 225.437 y La Rioja 156.562 personas. En Mendoza adhirieron 1.075.737 personas.

Esto 'superó todas las expectativas que teníamos ", agregó el funcionario.

Trabajando en la calle con frío pleno

En Santa Cruz. Varios censistas de Santa Cruz y otras provincias del sur salieron a la calle con mucho frío.

Miles de censistas y agentes de fuerzas de seguridad participaron ayer en las provincias del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2022.

En ese marco, se destacó la participación como censista del gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, quien se sumó como voluntario al operativo presencial, con su pechera y una bolsa con formularios.

En Mar del Plata, cerca de 11 mil censistas recorrieron los distintos barrios en una jornada de mucho frío y según Valeria Bianco, responsable del censo en General Pueyrredón, 'un 35% hizo el censo digital'.

En Santa Fe, el Censo se cumplió con 'total normalidad' en una jornada fresca y soleada, con un operativo que involucraba a unas 64.000 personas, dijo el director del Instituto Provincial de Estadística y Censos (IPEC), Gabriel Frontons.

San Luis aportó unos 8.000 censistas para recorrer la provincia en una jornada acompañada con un intenso frío y temperaturas de hasta 9 grados bajo cero.

En la ciudad rionegrina de San Carlos de Bariloche unos 2.000 censistas recorrieron bajo extremo frío los barrios de esa localidad cordillerana, donde las autoridades pidieron a las personas que tengan animales de compañía que no los dejen sueltos en la vía pública para evitar inconvenientes.

En Neuquén, 11 mil censistas recorrían la provincia y la directora de Estadística, Karina Rigo, dijo que 'tuvimos mucha suerte que el clima está bien con una jornada fría, con sol y sin viento'.

En Santa Cruz 'el censo presencial ha sido muy bueno, también el censo virtual ha superado todas las expectativas', dijo Mario Rodríguez, secretario de Estado de Planeamiento Estratégico, y sostuvo que 'el balance es que este censo ha sido excelente'.

Rodríguez indicó que 4.500 censistas salieron ayer a la calle y tenían asignadas 32 viviendas cada uno, y resaltó que 'la mayor dificultad que enfrentaron los censistas aunque parezca exótico fue la mordedura de caninos y algunos terminaron en el hospital con heridas de consideración'.