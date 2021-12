El Ministerio de Salud dispuso el aislamiento de todas las personas a bordo del buque Hamburg, ante el reporte de un nuevo caso positivo de coronavirus en el crucero, que estuvo atracado en el puerto de Buenos Aires y cuyo próximo destino era Puerto Madryn.



El Ministerio de Salud informó que se notificó que "una tripulante, personal de salud que prestó cuidado al caso índice, del buque Hamburg, y que había sido testeada con una PCR negativa el sábado 27 de noviembre, dio positivo en el test de antígeno realizado a las 48 horas, ayer 29 de noviembre".



Según referencia del capitán del buque, el caso presentó síntomas inespecíficos y se aisló el 28 de noviembre, realizándose el test de antígeno el 29 de noviembre e informándose el resultado hoy, según un comunicado de la cartera que encabeza Carla Vizzotti.



Una vez notificado el resultado, se inició la investigación epidemiológica "teniendo en cuenta la información brindada por el buque a través de la Agencia Naviera que representa al mismo".



"Cabe destacar que la persona en cuestión en ningún momento descendió de la embarcación durante la estadía del buque en Buenos Aires y, tanto el caso como los contactos que se van identificando, se encuentran aislados del resto de los tripulantes y pasajeros".



"Complementariamente, se está disponiendo un testeo por PCR a la paciente para su posterior secuenciación genómica y se dispuso que todos los tripulantes y pasajeros del buque que actualmente se encuentra en ultramar a la altura de la Bahía Samborombón, se mantengan aislados a bordo y, una vez se tenga el resultado y se complete la investigación epidemiológica, se definirán los pasos a seguir", agregó el comunicado.



"Es importante mencionar -agrega el comunicado- que la evaluación epidemiológica y de riesgo realizada en conjunto entre las áreas de Sanidad de Fronteras y Epidemiología de la cartera sanitaria nacional, y el área de salud del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día sábado 27 de noviembre, una vez recibidos los resultados negativos de las PCR de los 170 pasajeros y 156 tripulantes, se definió de común acuerdo la autorización para que los pasajeros desciendan del buque".



"En función de la información recibida desde la agencia naviera, en el puerto de Buenos Aires embarcaron 152 nuevos pasajeros y desembarcaron 37 pasajeros que tenían destino a Ezeiza para realizar conexiones internacionales", añadió.



El Ministerio también consideró "pertinente volver a aclarar que la libre plática del buque realizada el día sábado 27 de noviembre a las 7.48 AM se basó en la Decisión Administrativa 834/21 modificada por la DA 1090/21 vigente desde agosto de este año, que en el punto 5 5 expresa que se considera brote a la detección de cinco cadenas de transmisión".



"Teniendo en cuenta el contexto epidemiológico internacional, las autoridades nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires acordaron la realización de una evaluación extraordinaria y se procedió a la realización de las pruebas de PCR, confirmando que la decisión anterior era adecuada y la aparición de un nuevo caso confirmado no modifica en nada la evaluación de riesgo anteriormente descripta", abunda el Ministerio de Salud.



Por otra parte, el comunicado aclara que "la isla de Cabo Verde se encuentra a más de 600 kilómetros del continente africano, y que la situación epidemiológica en dicho país es favorable, con un promedio semanal de cinco casos nuevos de Covid-19 por día".



"Sin perjuicio de esto -concluye- atento el riesgo generado por la nueva variante ómicron y como medida precautoria, se han tomado las medidas descriptas.



El Hamburg, que puede albergar más de 400 pasajeros y realiza habitualmente cruceros por el Mediterráneo y el Atlántico, había ingresado al puerto de Buenos Aires el viernes pasado, una vez recibido el permiso para amarrar y descender las personas a bordo.



El arribo del Hamburg a Puerto Madryn estaba previsto para el próximo jueves, aunque el intendente de esa localidad de Chubut, Ricardo Sastre, solicitó a la Administración Portuaria en las redes sociales "que quede en rada y no atraque en el puerto de nuestra ciudad".