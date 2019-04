El empresariado sanjuanino se entusiasmó y valoró las medidas impositivas y económicas en auxilio a las pymes que anunció la Nación, pero en algunos sectores cuestionaron la falta de anuncios estructurales para reactivar la economía.

La eliminación de retenciones a empresas que superen la marca del año pasado, el alivio tributario que aplicará la AFIP con la refinanciación de deudas, el acortamiento del tiempo de los pagos realizados por tarjetas de crédito y la prohibición a los bancos de cobrar comisiones por depósitos en efectivo son las medidas que destacaron y entusiasmaron a referentes de la Federación Económica, la Unión Industrial, la Cámara de Bodegueros, la Coviar y la CAME.

Las medidas sobre retenciones, comisiones de bancos y alivio tributario, las más destacadas

En cuanto a la eliminación de retenciones que rige sólo para empresas que exporten menos de 50 millones de dólares al año, beneficia a casi todas las exportadoras pymes de San Juan que entran en ese parámetro. Mario Pulenta, que preside la cámara que nuclea a las bodegas, dijo que ese fue un pedido concreto que le efectuó la Coviar al Presidente y que impactará positivamente en San Juan porque le dará mayor competitividad y ayudará a sacar excedentes que hoy tiran abajo el precio al productor.

Uno de los referentes locales de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Guillermo Cabrera, se mostró satisfecho también porque se implementaron algunas de las medias que pedían en el sector. Se refirió especialmente a la resolución del Banco Central que acorta a un máximo de 10 días hábiles (hoy llega hasta 30 días) el plazo en el que los comercios reciben el dinero de las ventas que hacen por tarjeta de crédito, "también se eliminaron las comisiones abusivas que cobraban los bancos por los depósitos en efectivo de las pymes", mencionó y como el resto, celebró el alivio que proporcionará el plan de pagos para deudas impositivas y eliminación de retenciones.

Dino Minozzi, titular de la Federación Económica, también apoyó los anuncios pero con reparos: señaló que sirven ""para sacar una foto del momento" y que es un alivio, pero opinó que sólo tendrán efecto para frenar la inflación si el Gobierno tiene credibilidad y un plan, ""pero no creo que sea el caso". Cuestionó que se ofrezcan créditos cuando la gente perdió el poder adquisitivo y esta empobrecida y respecto a los planes de pago de la AFIP dijo que son ""buenos" y servirán para normalizar la situación pero perderán efecto si las empresas no logran rentabilidad, un mercado interno fuerte y un mercado exportador aceptable.

El líder de los industriales sanjuaninos, Hugo Goransky, fue uno de los más críticos a los anuncios. Si bien destacó las ayudas a las pymes , dijo que son "analgésicos, no algo profundo que reactive" y menos a su sector, y que no apuntan a resolver el principal problema que es la inflación. Señaló que la industria hubiera necesitado una moratoria por parte de la AFIP más que un plan de pagos que hubiera dado un respiro mayor a la "fuerte presión fiscal" y lamentó la falta de un anuncio respecto a volver a implementar el decreto 814 de aportes patronales que beneficiaria a las empresas del interior del país. ""Las medidas no son suficientes para reactivar a las pymes y la industria", aseguró. Respecto a la eliminación de retenciones, dijo que no beneficiará a muchas fábricas locales que han decrecido la exportación por la coyuntura.





LAS OPINIONES

HUGO GORANSKY

Presidente Unión Industrial

Las otras medidas van a ayudar a la problemática social que se vive en muchos sectores para frenar aumentos de tarifas, o comprar a precios congelados, pero con respecto a pymes e industria tenía más expectativas dirigidas al arco productivo y a todo el país.

DINO MINOZZI

Pte. Federación Económica

Las medidas anunciadas son buenas, son un alivio pero para el momento. Si el Gobierno tiene credibilidad y un plan frenaraán la inercia inflacionaria, ojalá eso ocurra. Pero no se habló de ninguna medida para el sistema productivo y su reactivación.

GUILLERMO CABRERA

Referente CAME

Estamos satisfechos porque hay varios anuncios que han sido solicitados por CAME y están dentro del paquete de medidas, donde se destacan el plan de facilidades de la AFIP, la eliminación de comisiones extras por depósitos en efectivo y la quita de retenciones a la exportación.

MARIO PULENTA

Pte. Cámara Bodeguera

Hoy estamos necesitando esta eliminación de retenciones para poder salir con precios competitivos al mercado internacional ya que no tenemos convenios arancelarios como Chile o Australia. También es un estimulo el plan de pagos de AFIP porque todo el sector está muy desfinanciado.