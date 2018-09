Si bien los cambios en el Gabinete nacional se venían anunciando al menos desde la informalidad de los medios de comunicación, la supuesta poda que quedó en evidencia no dejó de sorprender a los funcionarios de mayor rango en la provincia. Al menos hasta el cierre de esta edición, nadie en el Gobierno local tenía precisiones respecto de las consecuencias administrativas de los pasos del macrismo y casi todos sentían que debían esperar para hacer declaraciones, al menos hasta ver un anuncio oficial. Así y todo, que el Ministerio de Salud Pública de la Nación pase a convertirse en Secretaría, fue el dato de mayor alarma en el gabinete de Sergio Uñac. A propósito, el gobernador analizaba anoche viajar entre hoy o mañana a Capital Federal para interiorizarse sobre los próximos pasos macristas y acomodar la administración provincial a los próximos vaivenes. En este contexto anoche fuerzas federales hablaban de la cancelación de la visita de Macri a la provincia, aunque en el PRO no se daban por vencidos y pedían esperar hasta hoy a la mañana.



La ministra de Salud de San Juan, Alejandra Venerando, fue la única que se animó a admitir preocupación: "Por ejemplo, no sabemos qué va a pasar con 268 personas del programa Médicos Comunitarios, ya que hace siete meses que no nos mandan el dinero para esos sueldos. La provincia está poniendo el dinero, pero con estos cambios no sé si el programa seguirá o no", ejemplificó la funcionaria uñaquista para dimensionar la gravedad del problema.



La incertidumbre rodeaba a los hombres más importantes del gabinete de Uñac. De hecho no quisieron opinar hasta no tener precisiones. Con reserva de identidad uno de ellos se animó, incluso, a cuestionar la medida: "Tenemos que esperar los detalles porque por lo que se ve desde afuera esto parece una gran mentira. Quisiera saber cuál es el ahorro real al achicar estructuras, pero no quiero hablar de más porque no se conocen datos oficiales", cerró tajante la conversación.



Al cierre de esta edición, fuerzas de seguridad nacionales con asiento en San Juan dijeron que la visita de Macri para el miércoles se había cancelado, pero desde el PRO relativizaron esos datos: "Nosotros creemos que mañana (por este lunes) se va a reformular la agenda del Presidente y no sabemos si eso implica cancelar la visita. Ni una cosa ni la otra", aseguraron.



Por su parte Uñac relojeaba viajar a CABA por rumores de una convocatoria a los mandatarios de la oposición. Pero anoche esa decisión no se había tomado.

Intendentes sin habla

Hasta anoche los intendentes de Santa Lucía y de Rivadavia, Marcelo Orrego y Fabián Martín, se mantenían al margen de la crítica situación nacional. El diputado nacional Eduardo Cáceres, según uno de sus colaboradores, viajaba anoche al cierre de esta edición a Capital Federal y por eso no pudo hacer declaraciones al respecto. La posición de los jefes comunales no es nueva, ya que vienen manteniendo silencio de radio cada vez que, al menos este medio, intenta contactarlos para dialogar acerca de los vaivenes nacionales del frente político que ellos integran. Los que sí hablaron fueron el senador Roberto Basualdo (fuera del país), y el jefe de la Anses local, Rodolfo Colombo. Ambos se manifestaron de acuerdo con las decisiones que, según los medios nacionales, había tomado la Presidencia.

"Creo que es bueno el gesto de ajuste que ha realizado la Nación, tienen que dar el ejemplo"

ROBERTO BASUALDO Senador