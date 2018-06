Tres alumnos del Instituto privado "Causay" de San Luis permanecen en tratamiento ambulatorio y evolucionan favorablemente luego de ser diagnosticados con gripe A, por lo que los casos confirmados en la capital provincial, hasta el momento, ascienden a 20, informaron fuentes sanitarias locales.



Según un comunicado del Ministerio de Salud, el viernes se constató el contagio de otro alumno de 1º grado del Instituto "Causay", cuyo edificio se encuentra al lado del Centro Educativo "Maestras Lucio Lucero", donde la semana pasada se registraron 17 casos de la misma enfermedad.



El informe señaló que los nuevos casos no son de gravedad y no fue necesaria la internación de los afectados, mientras que el único alumno que quedaba internado, perteneciente a la escuela Lucio Lucero, fue dado de alta y continuará su recuperación en su domicilio.



El viernes, la ministra de Educación, Natalia Spinuzza, recorrió las instalaciones de la institución junto al jefe de Epidemiología, Rodrigo Verdugo, para contactarse con los padres de los alumnos y llevar tranquilidad a la comunidad educativa.



"No son casos de gravedad y tenemos que saber que hoy la influenza A es una gripe más de las que están circulando; de hecho, el año pasado la que más estuvo presente fue la influenza H3 N2, y este año se detectó en la escuela Maestras Lucio Lucero la H1 N1, que es la más común", detalló Verdugo.



El funcionario confirmó que el alumno recibió el alta de la clínica luego de presentar síntomas de gripe H1N1, agravado por un cuadro de asma; otra compañera con neumonía recibió el alta el último martes, y ya no quedan internados. Los tres casos de gripe registrados en primer grado del Causay fueron confirmados por el sistema privado de salud y evolucionan satisfactoriamente, con tratamiento ambulatorio.