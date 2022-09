Alineado con la idea que viene en alza en distintas provincias gobernadas por el peronismo, que apuntan a fortalecer las chances de los oficialismos provinciales en las elecciones 2023, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, presentó ayer un proyecto de ley para eliminar las PASO y reinstaurar la Ley de Lemas.

La iniciativa que ingresó ayer a la mañana a la Legislatura Provincial se aplicará en los cargos provinciales de gobernador, vicegobernador, diputado, senador e intendente comisionado.

En un proyecto de 10 páginas, Alberto Rodríguez Saá (73), gobernador de San Luis desde diciembre de 2015 -antes gobernó la provincia entre 2003 y 2011- y sin posibilidad de reelección el año que viene, propuso derogar la ley con la que la provincia había adherido a las PASO provinciales y a la vez, e instaurar la ley de lemas con la que se evitan las internas y pueden competir varias agrupaciones que suman a un solo frente electoral.

"La experiencia en otras provincias demuestra que los objetivos de participación electoral en instancias de internas partidarias, se ha concretado con la adopción del sistema electoral de Lemas. Testimonio de ello lo constituyen Santa Cruz, Formosa, Chubut, y San Juan ha dado inicio a la implementación del mismo, demostrando la tendencia cada vez más generalizada de la adopción de los lemas como sistema", dicen los argumentos del oficialismo.

El líder de la oposición, Claudio Poggi no tardó en marcar su postura por la presentación y usó sus redes para manifestar su descontento: "El Kirchnerismo en todo el País quiere modificar las reglas de juego electorales a pocos meses de la elección. El kirchnerismo Puntano no es la excepción. El sistema de lemas confunde al electorado y fundamentalmente no garantiza que el candidato más votado por los ciudadanos termine siendo el ganador", disparó.