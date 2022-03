La ciudad de San Luis habilitó la opción de género no binario en la licencia nacional de conducir. “Los vecinos y vecinas podrán solicitarlo al realizar el trámite por primera vez o en la renovación” y el único requisito es asistir con DNI también no binario, según se indicó.



El trámite podrá realizarse en uno de los seis Centros de Atención al Vecino (CAV) habilitados y es una respuesta de las autoridades municipales a “una situación que afectaba a algunas personas con género autopercibido”, afirmó Pedro Liborio Saá, subsecretario de Transporte local.



El funcionario detalló que se trataba de una cuenta pendiente desde que en julio del año pasado Argentina se convirtió en el primer país de la región en reconocer las identidades por fuera del binomio masculino-femenino.



“Estuvieron consultando desde el año pasado y finalmente ya está listo”, dijo. Y agregó que, se hicieron “las pruebas necesarias para verificar el buen funcionamiento del sistema y ahora permanecerá para siempre”.



Con respecto a las políticas de descentralización en la ciudad, señaló que son "importantísimas y un eje de gestión, porque la idea es que la gente pueda hacer el trámite de la licencia a no más de 15 kilómetros de su domicilio".

Fuente: Télam