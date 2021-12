La denuncia fue presentada la semana última por el Centro de Estudiantes de la FaPsi que además difundió en sus redes sociales un video que mostraba a los profesores de la cátedra Psicología Institucional Psicoanalítica, Carlos Díaz, Nicolás Katzer y Myriam Caminos, cuando se burlaban de una alumna que había rendido un final.



El intercambio entre los docentes incluía comentarios discriminatorios y despectivos sobre una supuesta condición mental de la estudiante, durante una mesa de examen virtual de septiembre último que los propios docentes subieron a la plataforma de Classroom.

Entre risas y descalificaciones, los profesores afirmaban que la alumna había sido "mandada a terapia directo" por uno de los docentes que participaban de la evaluación junto a afirmaciones como "¡Ah, se le nota alguna cosita!".Con esta denuncia, el Centro de Estudiantes de la FaPsi hizo una presentación formal del video junto a una nota ante el Consejo Directivo de la unidad académica, que en su última sesión del año decidió apartar a los tres profesores por el término de treinta días corridos, a partir de febrero.La decana de la facultad, Claudia Brusasca, aclaró que la suspensión preventiva también fue acompañada de la apertura de una investigación sumarial "para precisar todas las circunstancias, reunir los elementos necesarios tendientes a esclarecer las irregularidades, individualizar a los responsables y de acuerdo a lo que se indague e investigue, tomar las medidas que correspondan"."El impacto ha sido tremendo, muy movilizador ya que hemos tenido situaciones previas que han sido indagadas en 2019, que terminaron cerrándose porque no se aportaron las pruebas necesarias en su momento", dijo la decana y agregó que "los protocolos están, inclusive son proyectos propios de extensión y tenemos recursos humanos para trabajar estos temas".En declaraciones a FM Universidad, Brusasca explicó que están "a la espera de que se esclarezca esta situación a la brevedad, pero nos atraviesa un receso de verano"."Al regreso esperamos continuar con el curso de la investigación, para la que implementamos de manera inmediata todos los mecanismos institucionales previstos para esclarecer los hechos", agregó.Asimismo, la académica sostuvo: "Hemos enviado un comunicado a toda la comunidad de nuestra facultad para erradicar todo tipo de violencia y fortalecer la cultura de la paz en lo que es la convivencia institucional".La decisión de la suspensión se tomó en la última sesión del Consejo Directivo de la FaPsi tras un largo debate, y desde la agrupación estudiantil San Luis independiente que motorizo la denuncia afirmaron: "Nuestro pedido era que los suspendieran sin goce de sueldo porque de lo contrario parece ser una especie de vacaciones y no es lo que pretendemos".Malena Niemetz, integrante de ese espacio, destacó que durante esa evaluación solo aprobó una joven a la cual acusaron de copiarse."En el video se ve claramente que la alumna hace un examen increíble, se nota claramente que había estudiado muchísimo y no merecía ese desprestigio", aseguró la dirigente estudiantil.Y agregaron: "No vamos a seguir tolerando la violencia institucional bajo ningún punto de vista, y seguiremos luchando hasta que el cuidado de la salud mental de toda la comunidad universitaria sea una garantía en la UNSL".Finalmente, Niemetz dijo que "no es la primera vez que reciben denuncias de colegas, quienes aseguran que el maltrato hacia el estudiantado es moneda corriente, pero son pocos los casos que salen a la luz debido a que entre las víctimas temen represalias y exposición en caso de denunciarlos".A comienzos de diciembre, Enrique Vega, un profesor de la materia Teóricas de Química Inorgánica de la Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia, fue apartado de su cargo por un hecho similar de maltrato hacia sus alumnos.La decisión de separar al profesor fue avalada por el voto unánime del Consejo Directivo de esa unidad académica.

