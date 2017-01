De acuerdo con lo señalado por el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, durante la primera quincena de enero ingresaron 22 mil personas por el paso fronterizo Agua Negra, cifra que sobrepasa los 9 mil que pasaron en la misma fecha del año 2016. Ello sumado a la ocupabilidad hotelera que se encuentra sobre el 85 % en el cierre de esta primera quincena del año.



‘Hemos superado ampliamente la cifra del año pasado durante los primeros 15 días de este 2017, incluso hemos duplicado la cifra, lo que nos tiene muy satisfechos, esa cifra es sólo por Agua Negra, pero muchos otros no se animan a cruzar por ahí y lo hacen por Los Libertadores, aunque sean más kilómetros.



Los turistas han estado muy conformes y contentos con los servicios brindados. Las ventas de comercio han subido mucho, y la elección de los turistas no es sólo pasar horas y horas en la playa, sino que recorren nuestro centro, los sectores rurales, van al valle y eso es porque la oferta de atractivos es bien variada‘, sostuvo el funcionario.



Pese a la demora en la aduana y la alta demanda en las casas de cambio que provocan largas filas para cambiar dólares o pesos argentinos, los turistas están contentos con el recibimiento y atención de los serenenses.



‘Venimos todos los años con mi familia porque La Serena nos encanta, mis hijos disfrutan un montón en cada lugar que visitamos. Este año en particular vemos que hay una mayor preocupación por recibir mejor a los turistas y se nota, por ejemplo en gastronomía han incluido platos argentinos como los lomitos o el fernet y eso se agradece‘, señaló Hugo Veragua, jachallero.



La rutina de los sanjuaninos es bien definida, por la mañana compras y por la tarde playa. Recorren el centro serenense en busca de la mejor oferta, los outlet, los shopping y las ferias son su mejor panorama, ello debido a que la alta inflación argentina hace que precios de vestimenta, calzado y electrónica en Chile sean mucho más convenientes.



El matrimonio González disfruta su última cena en la capital de la Cuarta Región Chilena junto a sus hijos, horas antes de regresar a casa. ‘Estuvimos jugando al Tetris para intentar guardar en el auto todo lo que compramos.



En la madrugada ya partimos de vuelta después de pasar diez días espectaculares. Muy lindo todo‘, indicó Carlos, de Rivadavia.



‘Decidimos venir en familia este año a La Serena por todo lo lindo que se habla de esta ciudad. La verdad que nuestro objetivo principal es descansar, llevamos cuatro días y es bellísimo todo. La playa es espectacular, hay distintas alternativas para los niños, así que estamos muy contentos‘, señaló María Laura Fierro, quien junto a su esposo afirman que más que comprar ellos fueron a disfrutar.



‘Muchos argentinos planifican sus vacaciones en base a las compras. Buscan lugares baratos u optan por traer mercadería para ahorrar y comprar más cosas.



Nosotros preferimos disfrutar, estar menos días, comprar ropa para los niños que es más barato y para nosotros, pero reponer fuerzas para comenzar un nuevo año‘, afirmó Abel Cortés, otro sanjuanino.

(Informe: Municipalidad de La Serena, Chile).