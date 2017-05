El Gobierno nacional acordó ayer otorgarle un crédito por 750 millones de pesos a Santa Cruz, en tres tramos, y evalúa la colocación, en el mercado local, de títulos provinciales de deuda en pesos, para solventar el déficit fiscal que atraviesa ese distrito.

Así lo anunció ayer el ministro de Finanzas, Luis Caputo, luego de reunirse en el Palacio de Hacienda con la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, ‘para abordar la situación financiera de la provincia y determinar los pasos a seguir‘.



‘Este encuentro se desarrolló en el marco del diálogo que el Gobierno nacional mantiene con dicha provincia‘, destacó un comunicado del Ministerio de Finanzas. Durante la reunión, acordaron financiamiento por 750 millones de pesos del Banco Nación a la provincia de Santa Cruz, y consideraron la eventual colocación de un bono nominado en pesos en el mercado local.



Voceros ministeriales agregaron tras la difusión del comunicado que el préstamo será en tres tramos, que se ejecutarán en fecha a definir. Desde el gobierno provincial aclararon que Santa Cruz presentó ante la Casa Rosada un plan a mediano plazo, en el que busca ‘optimizar los recursos y no despedir a empleados públicos‘.



La semana pasada, y luego de una reunión con funcionarios de Santa Cruz, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, expresó la preocupación del Gobierno por la dimensión de la crisis que enfrenta la provincia, en particular por el conflicto docente, que mantiene al distrito sin clases desde hace 43 días.



El dinero, cuyos 750 millones de pesos serán en tres tramos, provendrá del Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincial que maneja el Banco Nación y estará sujeto a las condiciones financieras de mercado.



Fuentes oficiales confirmaron a la agencia de noticias DyN que la semana próxima Frigerio firmaría con Alicia Kirchner el compromiso de Santa Cruz para alcanzar el equilibrio fiscal 2020, con una reducción gradual del déficit fiscal. En tanto, no se descarta que de la firma en Casa Rosada participe el presidente Mauricio Macri. En paralelo, hay una conformación de una mesa de diálogo, con el propósito de llegar a un acuerdo que incluya la derogación de la Ley de Lemas, reformar el sistema previsional y la reelección indefinida, según DyN. Agencias