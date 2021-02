Esta mañana el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, volvió a referirse al escándalo surgido por las vacunaciones vip a funcionarios y otras personalidades que tuvieron lugar tanto en el Ministerio de Salud como en otras entidades públicas y defendió la gestión al destacar que fueron "un puñado" de casos.

Asimismo, defendió los casos de Carlos Zannini, procurador del Tesoro de la Nación, y su mujer al destacar que el primero, uno de los dirigentes más cercanos a Cristina Kirchner, es "personal estratégico" y que su esposa tenía una enfermedad por lo que era caso prioritario.

Al ser consultado sobre si debía haber más renuncias en el Gobierno debido a esta polémica, y en el caso puntual de Zannini, afirmó sin dar detalles: "No, bajo ningún punto de vista. El procurador del Tesoro es catalogado como personal estratégico y su mujer tenía una enfermedad prevalente". Asimismo, insistió en que "no hay inmunizaciones vip". "Se trató de un puñado de vacunas administradas arbitrariamente, estuvo mal".

"Eso es un invento de ustedes, no es un vacunatorio vip. No hubo un sistema, fue una cuestión puntual que va a ameritar una cuestión puntual, fue un solo día en el ministerio. Lamento no seguir agrandando la novela", indicó en diálogo con radio La red.

Cafiero además ratificó que el accionar del presidente Alberto Fernández fue el correcto y, como él, destacó que fue dolorosa la renuncia del exministro de Salud, Ginés González García, a raíz de esta situación irregular que se dio con personas cercanas a su entorno, como el periodista Horacio Verbitsky, que lo llamó para ser inoculado, fue al ministerio y recibió una dosis de la Sputnik V.

"El Presidente actuó con firmeza ante un procedimiento que consideró inaceptable, con firmeza y decisión", dijo y afirmó que no hay más vacunaciones de privilegio, luego de que desde el Gobierno divulgaran un listado que incluye a 70 personas. "No hay más", repitió el funcionario y además aseveró que pese a este escándalo la campaña nacional no se encuentra empañada.

Sobre el criterio que delimita quiénes son personal estratégico y necesitan por ello ser inoculado y quiénes no, el jefe de Gabinete destacó que aquellos funcionarios que deben viajar al extranjero en misiones oficiales debían recibir sus dosis. Por ello, dijo sobre el ministro de Economía, Martín Guzmán, que a sus 38 años fue vacunado. "Era por un viaje al extranjero, se vacunaron todas las personas que iban a viajar con él, que tiene que negociar una deuda con el FMI. Se vacunaron los que iban a trabajar en la misión. Ahora hay una misión de paz a Chipre y se tienen que ir inmunizados. El criterio objetivo es la función estratégica en el estado, no el cargo. Los community managers son funcionarios que lleva el ministro".

Cafiero además puntualizó que hasta el momento en la Argentina se dieron 750 mil aplicaciones y aseguró que la confianza en la vacuna rusa, que a su entender fue muy cuestionada por la oposición, creció cuando funcionarios públicos mostraron que se vacunaron con ella.

Sobre lo que sucederá con aquellos que recibieron una dosis por fuera del circuito oficial dijo que también recibirán la segunda y con el objetivo de transparentar la campaña, ahora a cargo de la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, Cafiero indicó que de ahora en más los funcionarios que quieran vacunarse deberán solicitarlo por escrito.

"Se deberá hacer un pedido d autorización por carta para que la Comisión Nacional de Inmunización, un ente compuesto por diferentes organismos, no sólo públicos, resuelva si se trata de personal estratégico. Si se cumple esta función, se otorga", dijo.

Por último, el jefe de Gabinete dijo que el jueves se espera la llegada al país de las dosis de la vacuna china Sinopharm y destacó que González García aceptó la decisión del Presidente de manera inmediata. Cafiero dijo que la separación del ministro fue "lamentable y finalizó: "Es un ministro querido por todos nosotros. Yo tengo una amistad de muchísimos años, no quiero mezclar lo personal con mis funciones. Hubo una actitud incorrecta".