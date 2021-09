Nota de TN

Después de la dura derrota en las elecciones PASO 2021 el Gobierno hizo foco en las personas que no fueron a votar. El jefe de Gabinete Santiago Cafiero convocó a participar en las generales de noviembre a los que no lo hicieron en las primarias, con críticas a Juntos por el Cambio: “Es necesario que se exprese el voto, porque si no vuelven ellos”.

Adelantó que la estrategia para tratar de da vuelta el revés será ir “a buscar” a estas personas “con mucha militancia y territorio”. Consideró que deben “volver a recuperar la calle y llevar el mensaje de esperanza a cada casa”.

Vinculó el fuertes revés en las urnas ante Juntos por el Cambio a nivel nacional al impacto que tuvieron la pandemia y las medidas que se tomaron al respecto, las restricciones de circulación y de actividades como la cuarentena dura del año pasado por el coronavirus. Consideró que el resultado electoral es reflejo de lo “mucho que la pandemia le hizo sufrir la gente. Opinó que es “lógico” que esa posición se haya manifestado en las urnas y dijo que están comprometidos “a escuchar el mensaje” de la votación.

Planteó que “las medidas de cuidado que sirvieron desde el punto de vista de la pandemia, desde el punto de vista electoral generaron un clima muy adverso”. Mencionó que el presidente Alberto Fernández dijo que “no tenía problema en cargar costos políticos” por tomar medidas restrictivas y que su objetivo estaba puesto en “no descuidar a los argentinos” durante la pandemia.

Pidió que se tenga en cuenta este contexto porque si no el análisis del resultado de las PASO “es incompleto” y dijo que “la mayoría de los oficialismos del mundo” tuvieron reveses electorales por la pandemia.