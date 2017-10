ESPERANDO. Así quedó la escuela en 25 de Mayo (Buenos Aires) donde debió votar Santiago Maldonado, marcando que su desaparición inicial y luego su muerte marcaron a fuego las elecciones.

Gestos adustos ante consultas por el caso de Santiago Maldonado marcaron el momento de la votación de los candidatos en las elecciones legislativas, pero casi todos hablaron del tema, mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, evitó tomar contacto con la prensa mediante un operativo de distracción. En el contraste, hasta las desafortunadas declaraciones de la diva Susana Giménez ratificaron que Santiago Maldonado, encontrado el martes pasado en un río en Chubut, fue omnipresente en cada una de las mesas de votación de todo el país. Con algunos que hablaron, con otros que callaron, con otros que se desubicaron. Pero todos, todos tocaron un tema que marcó estas elecciones parlamentarias. Incluso hasta los partidos de Santa Fe acordaron no realizar festejos algunos en sus búnkeres en respeto a la memoria del artesano.



En tanto, carteles con la imagen del artesano fallecido estuvieron pegados en el frente de la escuela en la que le hubiera tocado votar al joven hallado sin vida en el río Chubut tras 78 días de desaparición, situada en el partido bonaerense de 25 de Mayo.



Bullrich sufragó pocos minutos después de las 8 en la mesa 6.486 instalada en el predio La Rural, del barrio porteño de Palermo, tras haber ingresado por una puerta lateral para evitar a la prensa y a un grupo de activistas, acompañada por su custodia.



La funcionaria entró por ese acceso luego de que un automóvil oficial se detuviera frente a la puerta de la calle Juncal, en un aparente operativo de distracción para los periodistas. Bullrich, luego de saludar a las autoridades de la mesa en la que sufragó, se retiró rápidamente del lugar y en ningún momento tomó contacto con la prensa ni con otros votantes.



En tanto, sobre la calle Juncal un grupo de activistas que llevaba la cara cubierta con una careta con el rostro de Maldonado arrojó panfletos y realizó pintadas frente al ingreso lateral de La Rural con críticas a la Gendarmería y en reclamo de justicia por Maldonado.



La imagen de Santiago Maldonado, el joven cuyo cadáver se encontró el martes en Chubut donde estuvo 78 días desaparecido tras una protesta reprimida por Gendarmería Nacional, se colocó en las puertas de la escuela donde debía votar para las elecciones legislativas que se celebran en Argentina. Los familiares de Maldonado identificaron su cuerpo el pasado viernes, apenas 48 horas antes de que dieran comienzo los comicios en todo el territorio argentino y tres días después de que apareciera un cuerpo en el río Chubut a 300 metros del lugar donde fue visto por última vez el pasado 1 de agosto. Se trata de la escuela número 3 "General San Martín" de la localidad bonaerense de 25 de Mayo, a unos 230 kilómetros de la



capital, donde conocidos del joven de 28 años colocaron fotografías en los árboles que marcan la entrada del centro, así como en su entrada.



"No hay pancartas alusivas, sólo fotocopias con su foto aparecieron pegadas en árboles y paredes del establecimiento y de la municipalidad", aseguró la directora de la escuela, Claudia Elosegui, en declaraciones al diario Perfil. Sus padres también están inscriptos en el censo de esta localidad y en este colegio, y en él también tendría que haber votado Maldonado en las primarias legislativas del pasado 13 de agosto.



Según indicó Perfil, ya el pasado agosto, los amigos del joven anudaron a la misma puerta un cartel con el mensaje "Gendarmería: acá falta Santiago Maldonado. Aparición con vida", a sólo 12 días de su desaparición y previo al desenlace luctuoso conocido.



Fuente: DyN

Los últimos 5 minutos y el caso del testigo E

Los dramáticos últimos 5 minutos de Santiago Maldonado en las aguas del río Chubut pudieron haber sido presenciados por al menos cuatro personas. Algunos de ellos, mapuches ocupantes de Cushamen y también efectivos de Gendarmería Nacional. Hasta ahora sólo quedó confirmado que el llamado "testigo E" iba por delante de Maldonado y lo llevaba agarrado del brazo al momento de ingresar al caudal. Esto ocurrió entre las 11:15 y las 11:20 del 1 de agosto. Este testigo (trascendió que tiene entre 17 y 18 años, recién terminó el secundario y sería hijo de un militante ultra K) fue el que aseguró que los agentes capturaron y golpearon brutalmente al artesano, pero después cambió su versión de los hechos reconociendo que cuando él alcanzó la orilla y volvió la vista, Maldonado había desaparecido. Sería también la persona que ahora pretende cobrar la recompensa de $2 millones.



Fuente: Clarín

REPERCUSIONES

MAURICIO MACRI

Presidente

"En lo que hace a Santiago Maldonado, como le dije a la madre, ante todo mis condolencias para la familia, y a los argentinos en general les pido prudencia. Dejemos trabajar a la Justicia, que en los últimos días ha empezado a crear luz y y verdad sobre mucho de lo que ha pasado, y que, calculo, en las próximas semanas nos permitirá saber definitivamente qué sucedió sobre este caso".

GABRIELA MICHETTI

Vicepresidente

"Es un tema que está en el medio de la política argentina y me parece bueno que no hagamos comentarios sobre eso. Siempre que hay una investigación judicial hay que esperar que concluya para hacer consideraciones sobre lo sucedido. Hay que ser muy respetuosos de los tiempos de la Justicia y del dolor de una familia, que perdió a un ser querido en circunstancias más que singulares".

FLORENCIO RANDAZZO

Frente Cumplir

"Que pase un hecho como el de Maldonado es un retroceso para la Argentina. Es un hecho grave que ha ocurrido, pero hay que ser muy respetuosos. Esperemos que se sepa la verdad, y exigimos el respeto a la dirigencia política y al periodismo. No es un tema sencillo. Nos toca a todos como sociedad y esperemos que la verdad llegue a ser total y absoluta por Santiago, y por todos los argentinos".

SERGIO MASSA

Frente 1País

"El caso Maldonado ha cruzado con tristeza la vida de los argentinos, tenemos que aprender a exigir la verdad. Lo peor que nos puede pasar es la utilización política de casos que conmueven y que involucran desaparición de personas y muerte. Hay dirigentes políticos que pensaron que podían sacar ventaja política con el caso de Santiago Maldonado", dijo el diputado y pidió "que haya respuesta y castigo".





SUSANA GIMÉNEZ

Conductora TV

"Fue una semana espantosa para todo el país. Estábamos todos muy preocupados por la aparición de Santiago y por suerte apareció", dijo. A Maldonado lo encontraron, pero estaba muerto, con lo cual la expresión "por suerte" sonó muy desafortunada. "Lo han usado muchísimo políticamente a este pobre chiquito. Lo único que quiero es que la Argentina cambie, por el bien de todos los argentinos", dijo la diva.

CRISTINA FERNÁNDEZ

Unidad Ciudadana

"Ustedes saben cuáles son mis convicciones, emociones y sentimientos, saben que el martes fue la última vez que hicimos un acto político. En serio suspendimos la campaña. De hecho la última intervención que tuve ante una cámara fue el martes por la mañana y ahora circunstancialmente porque vine acá. Lo de Santiago Maldonado cambió todo en la campaña y hasta en este acto eleccionario".

ELISA CARRIÓ

Cambiemos

"Mis declaraciones fueron de buena fe porque quería que aparezca con vida. Tenía un dato certero que Maldonado tenía un 20 por ciento de posibilidades de aparecer en Chile, ya que sólo quería que aparezca con vida; había una mínima posibilidad y confiaba en esa posibilidad. Yo quería su vida. No voy a hablar más de eso (del caso), cuando tenga que hablar, lo voy a hacer en serio".

MARCOS PEÑA

Jefe de Gabinete

"No entremos en ninguna especulación política por el caso de Santiago Maldonado y, tras el reconocimiento del cuerpo hallado en el Río Chubut, estamos más cerca de la verdad que hace una semana. Queremos reiterar nuestras condolencias, la tristeza que provocó la noticia y reiterar nuestro compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia a través de dejar trabajar al juez y la fiscal".

EDUARDO CÁCERES

Cambiemos

"Hay una Justicia que empezó un camino para dar respuestas. Ojalá sepamos la verdad y si hay algún responsable que pague como corresponde. Se va a saber qué pasó al igual que me gustaría ver lo mismo con los más de 5.000 desaparecidos", dijo el diputado nacional sanjuanino ayer al momento de emitir su voto. Cáceres resultó reelecto en su banca, en tercer lugar detrás de los dos candidatos del frente Todos.

MARTÍN LOUSTEAU

Evolución Ciudadana

"Es una falta de respeto hablar hoy del caso Santiago Maldonado, pero también cuestiono al Estado porque no cuidaron a la familia y se tardó casi 80 días en encontrarlo. El de Maldonado es un caso que trasciende a la elección y pido respeto a la familia, que lo ha solicitado de forma repetida". Lousteau, exembajador argentino en EEUU, también resultó electo ayer como legislador por la Ciudad de Buenos Aires.

JORGE TAIANA

Unidad Ciudadana

"Estoy triste por lo que pasó con Santiago Maldonado, pero no hay que mezclar este tema con la cuestión electoral. Claro que estamos tristes, respetemos el dolor de la familia y no lo mezclemos con la cuestión de las elecciones, no lo utilicemos como un elemento de campaña. Es un tema que hay que manejar con mucho respeto y con el dolor de una familia siempre por delante de toda especulación".

MARGARITA STOLBIZER

Frente 1País

"La aparición del cuerpo de Santiago Maldonado por supuesto que nos afectó a todos. Estos últimos han sido días muy complicados, de mucho dolor. No es bueno tapar con silencio hechos tan pero tan graves". Sobre la marcha de la jornada electoral, la actual diputada dijo que en 1País están "conformes" porque "hemos hecho todo lo que se debe hacer en una campaña electoral. Dejamos todo".