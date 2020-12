El subsecretario de Turismo de Santiago del Estero, Nelson Bravo, expresó hoy que "hay una gran expectativa" con la habilitación de la actividad turística interna y nacional, que ya ha generado "una gran demanda de visitantes" para el fin de semana largo.



"Hay una gran expectativa con esta apertura del turismo, tal es así que hablé con el sector hotelero y hay una gran demanda de turistas, especialmente en este este fin de semana largo para Las Termas de Río Hondo en este fin de semana largo”, destacó en declaraciones a Télam el funcionario provincial.



A partir de este viernes se habilita la actividad turística interna, como también otras actividades, tales cines, teatros, museos, casinos y la práctica de varios deportes.



“La mayoría de las reservas que se registraron en la ciudad termal es un turismo de cercanía, de la región NOA, que están aprovechando la libre circulación que rige desde hoy con Tucumán, Jujuy y Salta, y a partir el 14 de este mes se sumará La Rioja y Catamarca”, añadió Bravo.



“Estamos muy expectantes, ya que hoy está lloviendo en nuestra provincia, por lo que el clima está ayudando e invita a que los turistas tengan un fin de semana largo muy lindo con las aguas termales y todas las bondades que ofrecemos”, puntualizó.



En cuanto a los requisitos que necesita una persona que llega a Santiago del Estero de estas provincias con las que hay libre circulación, Bravo detalló que “sólo precisan la declaración jurada, y si se aloja en un hotel, debe tener una constancia de la reserva y una constancia de cobertura Covid-19, puede ser de la obra social que lo cubre o un seguro contratado".



Si ese turista se aloja en otro lugar que no sea un hotel, como la casa de un familiar, de un amigo o una casa propia, se le pedirá una declaración jurada y bajarse la aplicación CuidarSE.



También explicó que los santiagueños que quieran ir a estas provincias del NOA, lo pueden hacer “también realizando la declaración jurada, porque cada provincia tiene un formato distinto”, y detalló que en caso que circulen en vehículo particular y “están viajando por ejemplo cinco integrantes de la familia, deben explicar que es por razones de turismo”.



“La idea es que los turistas no hagan cuarentena, ni tampoco que tengan el test negativo de la Covid-19, pero sí llenar la declaración jurada, que es para tener un seguimiento sanitario, porque aún debemos cuidarnos y no debemos relajarnos porque el virus está presente”, remarcó el funcionario.



Para quienes quieran ingresar a Santiago del Estero de otras provincias que no sean del NOA, especialmente para las fiestas de fin de año o turismo e incluso por trabajo, Bravo detalló que si se aloja en un hotel, necesita la constancia de reserva de hotel y la constancia de cobertura Covid.



En tanto, si estará alojado en la casa de un familiar u otro lugar, se les va a pedir la declaración jurada (se la puede bajar en forma online desde el link: http://sicoin.gobiernosde.gob.ar/” y clickear la opción: “Ingreso General Ciudadano”) y bajarse la aplicación CuidarSE.

Fuente: Télam