En Argentina, en lo que va del año, se confirmaron 18 casos de sarampión, cifra que incluye a las seis personas diagnosticadas con la enfermedad en las dos últimas semanas de septiembre, informó la Secretaría de Gobierno de Salud que anunció nuevas medidas en Buenos Aires para frenar la transmisión del virus.

El organismo nacional dispuso ampliar la vacunación vigente para niños de seis a 11 meses a las Regiones Sanitarias VI, VII y XII de la provincia de Buenos Aires, medida que ya incluía a la Región V y a la Ciudad de Buenos Aires.

De esta manera incorporó a los municipios de Avellaneda, Almirante Brown, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Quilmes y Lanús a los del noreste bonaerense que figuraban inicialmente. También a las localidades de General Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz, Merlo, Hurlingham, Ituzaingó, Morón, Tres de Febrero y Moreno. Asimismo sumó en la medida al partido de La Matanza.

La decisión se tomó ya que "desde comienzo de 2019 la notificación de sarampión en nuestro país contabiliza 18 casos en total: 16 detectados en Argentina y 2 en España", consignó el parte oficial. Informó además que desde el 13 de septiembre se sumaron seis casos nuevos de sarampión en dos adultos y cuatro niños.

Uno de los hombres diagnosticados "es estudiante de medicina, reside en la ciudad de Buenos Aires y desarrolla actividades en Región V de la Provincia de Buenos Aires", es decir en el noreste de ese distrito. El hombre de 27 años "tiene antecedente de una sola dosis de vacuna en su infancia" y presenta "buena evolución a la fecha".

La otra persona adulta detectada con la enfermedad es "una mujer de 44 años, residente en la Región VII (también en el noreste), sin antecedente comprobable de vacunación".

El último parte sumó a dos niñas: una de cuatro años "con una sola dosis de vacuna, residente en la Ciudad de Buenos Aires que está internada en grave estado por causas no relacionadas con el sarampión". La otra niña, que tiene cinco meses, no estaba vacunada por no corresponder a su edad pero "evoluciona bien".

La misma situación se dio en dos niños de dos y 11 meses que no habían recibido la vacuna por no tener la edad recomendada. Ambos "presentan buena evolución".

Salud señaló que "todos los niños entre 13 meses a cuatro años inclusive en las zonas establecidas, deberán acreditar al menos dos dosis de vacuna triple viral en las jurisdicciones mencionadas". La Secretaría recordó que el personal de salud "debe acreditar al menos dos dosis de vacuna o bien contar con certificación de IgG positiva para sarampión".

En Argentina la vacuna que previene la enfermedad se encuentra disponible de forma gratuita en el Calendario Nacional de Vacunación a los 12 meses y al ingreso escolar.