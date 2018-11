La campaña nacional para vacunar contra el sarampión y la rubéola a niños de 13 meses a cuatro años de edad finalizará el viernes próximo, en tanto el 27 por ciento aún no había recibido la dosis adicional, gratuita y obligatoria, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobierno de Salud.



Las autoridades sanitarias instaron a las familias a acudir a los centros de vacunación más cercanos para que sus hijos reciban la inmunización, que "es obligatoria y gratuita" para la población de esa franja etaria en todo el país.



Durante la campaña, que comenzó el pasado 1 de octubre y se realiza cada cuatro años para reducir el impacto del sarampión y la rubéola, al miércoles último habían recibido su dosis adicional 2.054.779 chicos.



Sobre el total que se deben aplicar para la población objetivo, establecida en 2.817.000 dosis, todavía faltaba vacunar a alrededor de 750.000 chicos, con lo que la cobertura era del 73 por ciento, precisó el director de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (Dicei), Cristian Biscayart.



"Es muy importante que quienes todavía no llevaron a sus chicos a vacunar lo hagan en estos días que faltan, para poder así alcanzar una cobertura mayor", instó el funcionario.



Según la Organización Panamericana de la Salud, desde el inicio del año y hasta el 23 de octubre se notificaron 8.091 casos confirmados de sarampión, incluidas 85 muertes, en 11 países de la región. La nómina la encabezan Venezuela (5.525 casos y 73 muertes), Brasil (2.192 casos y 12 muertes) y EEUU (142 casos), en tanto en Argentina se registraron en lo que va de 2018 un total de 14 casos. El sarampión es una infección respiratoria contagiosa. Provoca una erupción cutánea en todo el cuerpo y síntomas gripales. Cada año hay 20 millones de casos en el mundo. Puesto que es causado por un virus, no hay medicamento para tratarlo.