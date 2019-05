Esperando a Sergio. Juan Schiaretti quiere que este miércoles en la cumbre Massa defina si se queda en Alternativa Federal o se va con Cristina. De ello depende si eligen candidato por consenso o con PASO.

Lejos de la grieta. Este es el lado en el que más cómodo parece quedarle al peronismo alternativo que ayer salió a despegar dudas acerca de en qué lado está de cara a las elecciones presidenciales. El reelecto gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, confirmó ayer que Alternativa Federal tendrá una cumbre de referentes el próximo miércoles y "candidato propio en las elecciones para presidente" de octubre, con la que competirían contra el kirchnerismo y Cambiemos.



"Nosotros vamos a presentar candidatos propios, por fuera de los otros espacios, y vamos a competir supongo con la fuerza que exprese el kirchenrismo y con Cambiemos", advirtió ayer Schiaretti a Canal 10 de Córdoba.



Al definir el espacio que integra junto a su par salteño, Juan Manuel Urtubey; el senador nacional Miguel Angel Pichetto, el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, y desde ayer el exministro de Economía Roberto Lavagna, el cordobés repitió lo que ya había dicho en su discurso el domingo 12 de mayo, cuando fue reelecto por un amplio margen de votos.



"Alternativa Federal nuclea al peronismo democrático, plural y republicano, el que cree en el equilibrio fiscal, en que hay que honrar los compromisos, el que cree en el federalismo y que sólo se puede tomar deuda para hacer obras públicas, y el que cree que el único que hace Justicia federal es el Estado", afirmó.



También consideró que de la situación crítica que hoy vive Argentina "solamente se puede salir si hay un acuerdo de unión nacional y si es capaz de fijar política de Estado más allá de cuál sea el Gobierno"."Lo peor que le puede pasar a un país es empezar de nuevo cada cuatro años. No se puede estar refundando el país cada cuatro años", aseveró Schiaretti.



De tal manera coincidió esta idea con algunos puntos básicos con los que el presidente Mauricio Macri convocó a una mesa de diálogo a diversos sectores sociales.



Si bien la cumbre de mañana había sido planteada para resolver si Alternativa Federal definiría sus candidatos a través de las PASO -idea que defendía Schiaretti- o por consenso -tal como pretendía Lavagna-, en las últimas horas se corrió el eje central del debate, que ahora pasará "por saber si Massa juega con nosotros o se va al PJ", dijeron a Télam fuentes del espacio.



El mandatario cordobés reconoció que la forma de definir candidaturas en el Peronismo Federal será algo que conversará con el resto de los integrantes del sector, aunque aclaró que "todavía falta un siglo para eso". De todos modos, Pichetto ya aviso: "Se nos caba el tiempo".



El domingo, un día después del anuncio de Cristina Fernández con el que reveló que será candidata a vicepresidente en la fórmula que encabeza Alberto Fernández, Massa valoró el "gesto" de CFK, pidió lo mismo de parte del Gobierno -insitiendo en la necesidad de "construir una gran coalición opositora"- y reafirmó su precandidatura a presidente.



"Soy más candidato a presidente que ayer", dijo Massa tras conocerse la fórmula Fernández -Fernández, al tiempo que reivindicó a Alternativa Federal "para la construcción del nuevo gobierno" y pidió hacer "un nuevo peronismo".



Sin embargo, sus compañeros federales saben que el tigrense mantiene conversaciones con Máximo Kirchner desde fines del año pasado, de ahí que quieran que confirme su pertenencia al espacio.



Massa confirmó ayer a Télam que participará del cónclave de este miércoles como uno de los precandidatos a presidente del espacio.



Del encuentro también participarían la jefa del GEN, Margarita Stolbizer, y el gobernador de Santa Fe, el socialista Miguel Lifschitz, uno de los impulsores de la candidatura de Lavagna.

Alberto-CFK: respaldo de 8 gobernadores

El anuncio de la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner ya cosechó el apoyo de ocho gobernadores del Partido Justicialista (PJ), que alentaron, de cara a las elecciones primarias de agosto, la conformación de un frente electoral que reúne al peronismo.



En esa misma línea, dirigentes del PJ nacional y bonaerense convocaron a figuras de Alternativa Federal, como Sergio Massa, a encontrar el modo de ir juntos a las PASO, a pesar de que aún no hubo indicios contundentes desde ese sector para avanzar en este sentido.



El último de los mandatarios que se sumó ayer a este pedido fue el gobernador de La Pampa, Carlos Verna, que convocó a "replicar a nivel nacional lo que se armó en La Pampa", donde se constituyó un frente donde "buscar acuerdo para que haya un candidato y si no ir a las PASO". "Lo que creo es que en ese frente deberíamos estar todos los peronistas en un mismo espacio porque buscar la separación, implica jugar al favor del Gobierno nacional", opinó Verna.



En ese sentido, Alberto Fernández, insistió en la necesidad de "superar la lógica de la grieta" para poder tener un futuro y afirmó que "en la sociedad argentina todos tienen que tirar para el mismo lado".



En declaraciones a Radio 750, Fernández dijo que "tenemos que aprender a respetarnos, no a tolerarnos, porque uno tolera lo que le da asco, pero hay que dar un paso más porque si seguimos así ningún país puede progresar. Argentina necesita que todos tiremos para un mismo lado".



El resto de los gobernadores que respaldan la postulación de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner son Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Juan Manzur (Tucumán), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Lucía Corpacci (Catamarca), Sergio Casas (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Domingo Peppo (Chaco).