El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi procesó a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender y a la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, acusados del delito de defraudación de la administración pública.



En la misma resolución, el magistrado dispuso la falta de mérito para los ex gobernadores Jorge Capitanich, Gerardo Zamora, y Maurice Closs; para el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz; el ex ministro de Trabajo Carlos Tomada y el ex ministro de Planificación, Julio De Vido.