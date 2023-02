El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, aseguró hoy que su precandidatura presidencial no es una revancha sino parte de "un aprendizaje", ya que busca "aportar soluciones" para el país y se consideró un "dador de previsibilidad y confianza".



"Yo no fui a buscar ninguna candidatura, la gente vino a buscarme", afirmó Daniel Scioli esta tarde en diálogo con Radio con Vos y agregó: "No hace falta que haga campaña".



En ese sentido, señaló que "ahora estoy llevando adelante mi agenda, que demuestra cómo buscar con cosas concretas cumplir con la misión: implementar el acuerdo que firmaron Lula (da Silva, presidente Brasil) y Alberto (Fernández, mandatario argentino), con un impacto muy significativo en cada provincia, en empleo, en energía, en transporte, pasos fronterizos".



"No lo tomo como revancha, es un aprendizaje. No estoy buscando cosas para mi biografía, busco mejorar el país", aseveró el embajador.



El excandidato a presidente en 2015 indicó que "lo que estoy buscando es aportar soluciones" y aseguró que "no puedo ser indiferente porque nunca lo fui".



"Yo quiero que gane el país, la gente, los trabajadores. El país tiene con qué, el futuro Argentino es muy próspero y positivo, el mundo demanda lo que nosotros tenemos", subrayó.



Además, recordó: "demostré trabajando con un presidente como (Jair) Bolsonaro cómo se puede cerrar una grieta a través del diálogo, de puntos en común, a través del pragmatismo".



"Es mi esencia encontrar soluciones a los conflictos y nunca me he quedado en la queja ni en la bronca, y eso le puedo aportar al país porque la gente está reclamando eso" , añadió. En esa línea, completó: "Soy un dador de previsibilidad, confianza y certidumbre".