El ex candidato presidencial Daniel Scioli se sumó este domingo al equipo de Alberto Fernández como una suerte de “invitado sorpresa” para el debate de este domingo a la noche.

Scioli fue incluido como uno de los 15 acompañantes del aspirante a llegar a la Casa Rosada del Frente de Todos, con acceso a la sala donde expondrán los seis candidatos presidenciales.

"Estoy en Santa Fe para acompañar a @alferdez en el #DebatePresidencial", confirmó el propio Scioli desde su cuenta de Twitter. Publicó además dos fotos.

Scioli arribó a la capital provincial pasado el mediodía, en auto, junto a Gonzalo Atanasof, y se instaló en el hotel de ATE, donde está alojado Fernández y su equipo, informó Clarín.

La presencia del ex gobernador de Buenos Aires implica una reivindicación al ex candidato presidencial desde el peronismo y, al mismo tiempo, un recurso de campaña para el debate.

"La presencia de Daniel es un recuerdo vivo de las mentiras que dijo Macri en el debate del 2015", señalaron desde el Frente de Todos.

Scioli se sumó al hotel de ATE donde están, entre otros, Felipe Solá, Eduardo "Wado" de Pedro, más los economistas Matías Kulfas y Cecilia Todesca. También se encuentra el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis, y el rector de la Universidad de Hurlingham, Jaime Perczyk (ex viceministro de Educación de Alberto Sileoni).

El candidato presidencial almorzó en el comedor del hotel junto a su equipo. En la mesa principal estuvo junto a Solá, Kulfas, Todesca, Juan Manuel Olmos, Guillermo Justo Chávez y Cecilia Gómez Mirada. Después, en la sobremesa, se sumó Scioli recién llegado.

Fernández llegó en vuelo de Aerolíneas Argentinas a Paraná y luego se trasladó a Santa Fe. Apenas llegó fue a recorrer el Paraninfo, auditorio donde se realizará el debate.

La táctica de Fernández es no confrontar pero está preparado por si Macri "sale a pelear". La presencia de Scioli forma parte de esa jugada: aunque en la transmisión televisiva no se verá a los invitados, que el ex candidato presidencial esté en el auditorio es invocado como un factor para poner "en duda todo lo que diga Macri", según publicó Clarín.

Para Scioli se trata, además, de una reivindicación: "Soy el ganador retroactivo del debate", dijo el actual diputado con un dejo de humor y recordó que en su momento, todas sus advertencias eran mencionadas como una "campaña del miedo".

"Yo debería decirle a Macri: 'En qué has convertido la Argentina'", aseguró el ex gobernador en la sobremesa en un giro de aquella frase que pronunció el ahora presidente en el debate de 2015 donde le dijo a su rival "en qué te han convertido, Daniel".

