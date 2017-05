En plena campaña para volver a los primeros planos de la política nacional, el exgobernador bonaerense Daniel Scioli se encuentra en medio de un escándalo después que anunciara por TV que a sus 60 años volverá a ser padre y la durísima acusación de su expareja que confesó a los medios que el también excandidato presidencial del FPV le pidió que abortara.



Esta bomba que estalló en medio de la campaña que divide aguas y tiene en vilo al PJ y al kirchnerismo que ven muy cercano en el horizonte una interna (PASO) para dirimir candidaturas. Y nadie sabe cómo impactará este escándalo en las aspiraciones de Scioli de cara a las próximas legislativas.



La modelo Gisela Berger, expareja de Scioli, lo acusó de haberla tenido ‘prácticamente encerrada tres meses‘ en su quinta Villa La Ñata, tratando de convencerla de que abortara, a la vez que recalcó que él quería a su ‘bebé muerto‘. La joven de 28 años, exbailarina de ‘ShowMatch‘, incluso dijo que llegó a estar ‘bastante anémica‘ porque el exgobernador K ‘no‘ la ‘dejaba‘ ni ‘ir a un lugar‘ a hacerse ‘análisis‘ y puntualizó que, no bien Scioli accedió a que le hicieran estudios, le tuvieron que aplicar ‘20 inyecciones de hierro‘.



Berger, asimismo, aseguró ‘no‘ querer ‘hacer nada‘ político con el asunto, ‘ni para un lado ni para el otro‘, y sostuvo que tomó contacto con la prensa con su caso porque ‘estalló‘ de furia cuando vio por televisión a Scioli revelar el embarazo ‘como si fuera el papá feliz‘.



‘Estoy pasando tres meses completamente angustiantes, complicados, estando completamente sola, que hasta puede ser un daño psicológico para una persona. Prácticamente encerrada en un lugar (por Villa La Ñata) en donde... sumado a todas las cosas que me pasaron con él, de todos los sinónimos de la palabra aborto que se hablaron durante este tiempo‘, dijo la modelo.



Berger, cuando un periodista del canal A24 le dijo que Scioli podía llegar a manifestar a la prensa que no era cierta su denuncia, replicó: ‘¿Cómo que Daniel nunca me planteó que yo termine con el embarazo? Entonces, mirá lo que te digo, para que lo tengás en cuenta: bebé muerto, bebé muerto‘.



‘La gente tiene que ir con la verdad y dejar de seguir mintiendo: eso es bebé muerto‘, completó. La joven contó que, ‘en un momento en el que estaba en La Ñata, donde no salía demasiado y estaba con síntomas y no muy bien‘, ella ‘necesitaba‘ hacerse ‘análisis‘. ‘No me sentía bien y era todo un tema porque, para hacerme los análisis, (Scioli) no me dejaba ir a un lugar. Hasta que consiguieron una persona de confianza. Me hicieron los análisis y estaba bastante anémica‘, relató. Y amplió: ‘Después de eso, me dieron 20 inyecciones de hierro para levantar la anemia; yo estaba sin fuerzas’.



‘Son los primeros tres meses más importantes de un embarazo y son los tres meses peores de mi vida‘, enfatizó y confirmó que dejó la quinta del ex gobernador bonaerense hace unos días, tras enterarse de una presunta infidelidad de Scioli. La joven, oriunda de Córdoba, detalló que el exgobernador le ‘pidió perdón‘ por ese supuesto hecho ‘a través de unos mensaje de texto y nada más‘. (DyN)

El exgobernador sigue de campaña

El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli retomará hoy sus recorridas por municipios del Conurbano, en medio del escándalo personal que atraviesa luego de anunciar que volverá a ser padre, lo que abre un interrogante respecto a su proyección de cara a las elecciones legislativas de octubre.



Desde el entorno de Scioli indicaron a DyN que la ‘vocación política y accionar‘ del ex candidato presidencial ‘no va a afectarse‘ por la polémica de su vida privada, por lo que desde hoy viernes ‘seguirá recorriendo municipios‘ rumbo a la disputa interna del peronismo en las PASO.



‘Sigue todo igual‘, dijeron las fuentes y aclararon que, en efecto, Scioli ‘no interrumpió nunca‘ su agenda de campaña, al apuntar que esta semana visitó Tandil y Benito Juárez, entre otros distritos, y hoy piensa recorrer San Martín y Tres de Febrero. Scioli está buscando un lugar en la lista de senadores por la provincia de Buenos Aires como candidato del kirchnerismo. Incluso hasta no se descarta que pueda compartir una fórmula con CFK si finalmente decide competir. Pero no la tiene fácil ya que el peronismo renovador apoya para esta instancia a Florencio Randazzo.