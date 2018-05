El exgobernador bonaerense y actual diputado nacional Daniel Scioli declaró ayer "no" haber recibido "nunca dádivas", al defenderse, a través de un escrito que presentó en su indagatoria ante la Justicia, de las imputaciones en su contra por presuntos hechos de corrupción en la construcción durante su gestión de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) para solucionar problemas sanitarios.



Scioli realizó la presentación en la Fiscalía 11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta, en el marco de la indagatoria en una causa que investiga irregularidades en la construcción de nueve centros de atención UPA, por los que se pagaron 189 millones de pesos.



"Nunca he recibido dádivas de ninguna persona", aseveró el exmandatario provincial en el escrito que entregó ayer y con el que se defendió de los cargos formulados en su contra en este expediente.



En este sentido, subrayó que "todas las contrataciones" realizadas durante su gestión fueron realizadas "en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas".



El contenido de la declaración de Scioli -que se limitó al escrito, dado que no expuso en forma oral ni respondió preguntas- fue difundido luego a través de un comunicado de prensa, en el que se consignó que el mandatario provincial negó que se haya "alterado" el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPA en procura de "beneficiar a un proveedor determinado". Télam