Daniel Osvaldo Scioli se presentó este jueves en la Justicia platense para defenderse de supuestos hechos de corrupción de su gestión como gobernador.

Según el escrito que el ex candidato presidencial el peronismo presentó ante el fiscal Garganta , "en el día de la fecha ejercí mi derecho a la defensa en el marco de esta investigación preparatoria. He desmentido detallada y pormenorizadamente cada una de las imputaciones que se me formularon".