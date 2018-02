Ausencias. Carlos Acuña (derecha), al lado de Héctor Daer. Ninguno de los dos conductores participará de la marcha prevista para el próximo 21 de febrero.

Otro de los tres miembros que conducen la Confederación General del Trabajo (CGT) se bajó de la marcha convocada por el gremio de camioneros para este 21 de febrero.



Carlos Acuña, uno de los miembros del triunvirato de la CGT, dijo ayer que su gremio no va a "movilizar" trabajadores para la marcha convocada por el gremio de camioneros el próximo 21, pero aclaró que "apoya el reclamo" de ese sector.



La protesta que encabezará Hugo Moyano contra el Gobierno el próximo 21 de febrero sigue perdiendo respaldos clave, ya que no participarán de la protesta dos de los tres jefes del triunvirato de la CGT. Primero fue Héctor Daer el que anticipó que no se manifestaría. De este modo, solo Juan Carlos Schmid (otro de los tres conductores de la CGT) participará de la marcha organizada por Camioneros, según medios nacionales.



Según Acuña, muchos gremios reducirán su participación en la convocatoria de los camioneros porque hay "sectores políticos que se cuelgan del reclamo de los trabajadores". El sindicalista aclaró que se refería a la adhesión del kirchnerismo, que dijo que participará de la marcha. "Nosotros no vamos a movilizar pero apoyamos el reclamo", dijo Acuña a radio El Mundo en referencia al Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicios, Garages, Playas de Estacionamiento y Lavaderos, donde ocupa la secretaría general.



Recordó que en la última reunión de gremios se decidió apoyar "a todos los gremios que están en conflicto", en defensa "del modelo sindical y los convenios colectivos de trabajo". Pero aclaró que si su sector deja de trabajar "no hay combustible", por lo cual ese día seguirán en sus puestos.



A fines de enero, la Federación Nacional de Trabajadores Camioneros y Obreros del Transporte Automotor de Cargas, Logística y Servicios anunció una marcha en "defensa del convenio colectivo de trabajo" del sector y por la "preservación del empleo y mejoras salariales". La marcha (se espera que sea en la ciudad de Buenos Aires) coincide con el avance en la Justicia de causas judiciales contra la familia Moyano, lo cual incrementó el conflicto entre el dirigente y el Gobierno de Mauricio Macri.



Se espera que la ex CGT Azul y Blanca (sector referenciado en Luis Barrionuevo) defina su postura el miércoles próximo, según Acuña. De todos modos opinó que muchos gremios no se movilizarán junto al sector que conduce Hugo Moyano porque "no se sienten cómodos" con "la politización" de la protesta.



"Por un lado el Gobierno haciendo toda una campaña de difamación como que es un problema personal de Moyano, y por otro lado tenemos sectores políticos que se cuelgan a un reclamo de los trabajadores", se quejó. Consultado sobre si se refería a la adhesión del kirchnerismo o de los movimientos sociales (los dos grandes grupos no sindicales que se adhieren a la marcha) respondió que lo decía específicamente por el kirchnerismo. "Le damos argumento al mismo Gobierno para decir que los mandó Cristina (por la expresidenta Fernández de Kirchner) y no es así", concluyó.



Por el momento, la marcha sólo ha sumado a los sectores sindicales ligados a la izquierda y el kirchnerismo, mientras que José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Víctor Santa María (Suterh), Roberto Fernández (UTA), Armando Cavallieri (Comercio), Gerardo Martínez (UOCRA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Andrés Rodríguez, (UPCN), Omar Maturano (La Fraternidad), Rodolfo Daer (Alimentación) y Héctor Laplace (Mineros) ya han avisado que no concurrirán. Télam