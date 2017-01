El Gobierno insistió ayer en la necesidad de realizar una reforma del sistema penal juvenil y adelantó que mantendrá encuentros con líderes opositores para buscar ‘consensos‘, mientras que desde la Iglesia advirtieron que la intención oficial ‘no pareciera razonable en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática‘, y pidieron no convertir a los chicos en ‘enemigos sociales‘.



El impulsor de la iniciativa, el ministro de Justicia, Germán Garavano, adelantó ayer que mantendrá reuniones con el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, y con la diputada del GEN, Margarita Stolbizer, para buscar ‘consensos‘, teniendo en cuenta que ‘no son cosas que se resuelven en un minuto o en diez días‘, luego de que ayer los dirigentes opositores pidieran que se convoque a sesiones extraordinarias en febrero para debatir la baja en la edad de imputabilidad.



‘Hay que tener en cuenta que son reformas que no se hicieron en 30 años de democracia‘, insistió Garavano y sostuvo que sostuvo que el gobierno está ‘abierto al trabajo conjunto pero hay que tener en cuenta que no son cosas que se puedan resolver en un segundo o en diez días‘.



‘No podemos caer en soluciones mágicas, pero igual hay cuestiones urgentes donde podemos construir consenso y dejar algunas que tienen un volumen técnico más complejo para más adelante‘, añadió el ministro.



En este contexto, reiteró que la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, fue un tema que ‘pensamos que se tenía que debatir este año‘ a fin de poder tratarlo legislativamente en el 2018. Y advirtió que en este análisis ‘hay que tener en cuenta que chicos tienen distintas edades madurativas, y además, hay delitos distintos en cuanto al nivel de comprensión‘.



.Asimismo, lamentó que la inimputabilidad de los menores de 16 ‘es un tema conocido y utilizado‘ debido a que ‘a veces los mayores, los mandan a cometer delitos‘ porque ‘saben que los dejan en libertad al día siguiente‘.



Y sobre este punto, Garavano también evaluó que es necesario observar a los jueces para imponer ‘sanciones en caso de que se produzcan fallas‘



Según confirmaron fuentes del ministerio, en las próximas semanas saldrá la convocatoria oficial para conformar una mesa técnica, integrada por distintos estamentos del Estado, la justicia, ONGs y expertos en el tema, que debatirán a partir de febrero el tema y durante todo el año para consensuar un proyecto de ley que sea enviado al Congreso después de las elecciones legislativas de octubre.



En tanto, la Iglesia, rechazó la baja de la edad de imputabilidad a la vez que recordó la postura que tenía sobre el tema el papa Francisco como arzobispo de Buenos Aires, cuando en un mensaje a los jóvenes escrito en 2005 advertía que ‘si bien existe una demanda social muy fuerte a favor de la institucionalización, los tratamientos con larga privación de libertad no han logrado buenos resultados‘.