El Ministerio de Salud de Provincia de Buenos Aires actualizó hoy los resultados sobre los casos de cuatro personas internadas por presentar cuadros de diarrea aguda en enero pasado, dos de los cuales fallecieron, y confirmó que fueron casos de leptospirosis y salmonelosis.



En un comunicado, la cartera bonaerense informó: "Como es de público conocimiento, los casos de los 4 (cuatro) adultos internados por diarrea aguda en Berazategui, ocurridos en las primeras tres semanas de enero de 2023, dieron lugar a un estudio por sospecha de brote de origen alimentario debido al antecedente común de ingesta de carne y derivados".



"Los análisis de las muestras correspondientes permiten confirmar los siguientes resultados: dos de los casos comunicados presentaron como antecedente común el consumo de carne y derivados proveniente de una misma carnicería (un varón de 48 años, fallecido, y un varón de 40 años). En los 2 casos restantes no se identificó una fuente común alimentaria", se indicó.



Asimismo, se precisó que "en la carnicería identificada se realizó el decomiso de alimentos (carne picada y preparación para milanesas), así como en el transporte distribuidor (achuras). El Instituto Nacional de Alimentos (INAL) de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) realizó el análisis de las muestras, informando la ausencia de Salmonella y Escherichia Coli".



Se añadió que en la última semana además, "se confirmó leptospirosis en dos de los casos (un varón de 36 años, fallecido, y un varón de 47 años internado)".



Luego, el ministerio de Salud expuso un resumen de los casos identificados: "Varón de 48 años, fallecido el 12/1, cuyo cuadro de diarrea se inició el 8/1, con diagnóstico de Salmonella Tiphymurium en materia fecal".



El siguiente, "varón de 36 años, con antecedente de diarrea, internado el 16/1 con shock séptico, fallecido el 17/1, con diagnóstico de Salmonella y Shigella en materia fecal, y confirmación de leptospirosi".



"Varón de 40 años, que inició síntomas el 14/1, fue internado con diagnóstico de erisipela y diarrea por Salmonella, y fue dado de alta el 30/1 con buena evolución (Vinculado al caso 1 por haber comprado en la misma carnicería", se reveló y por último se precisó que otro "varón de 47 años, que comenzó con el cuadro el día 17/1, internado el 20/1 con shock séptico, que presentó buena evolución también se confirmó leptospirosis. En este caso no se aislaron bacterias patógenas en materia fecal".



En los domicilios de los casos con diagnóstico de leptospirosis se realizó control de roedores a través de la colocación de cebo rodenticida en puntos estratégicos del domicilio y peridomicilio y se efectuaron también, análisis serológicos a los 3 caninos pertenecientes a la familia del caso fallecido, que resultaron negativos.



"En el marco de la situación descripta, es importante recordar a la población la adopción de prácticas de prevención y cuidado de leptospirosis, enfermedad que se transmite a las personas contacto directo con orina de animales infectados e indirecto, a través de suelo, agua o materiales contaminados con orina de dichos animales", indicó el ministerio de Salud bonaerense.



Las bacterias denominadas leptospiras se eliminan por la orina de los animales infectados contaminando el ambiente. Los reservorios pueden ser: roedores, perros, bovinos, ovinos, porcinos, equinos, caprinos y animales silvestres.



Remarcó que "la puerta de entrada de estas bacterias al organismo son las mucosas y la piel macerada" y "los síntomas de dicha patología son: fiebre aguda, con cefalea, mialgia, a veces seguido de ictericia, meningitis, nefropatía, neumonía y hemorragias".



Finalmente, la cartera de salud provincial brindó una serie de medidas de prevención y cuidado, por lo que recomendó "evitar la acumulación de agua en domicilios, eliminar basura y escombros para que no se transformen en refugio de roedores, y mantener los residuos en recipientes cerrados de preferencia lejos del suelo para evitar que sean fuente de alimento para roedores", entre otros consejos.