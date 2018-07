Hace exactamente una década, el 17 de julio de 2008, después de más de 18 horas en la Cámara de Senadores, la votación por la resolución 125 tuvo un final que quedará en la historia. El proyecto de ley ya tenía media sanción en Diputados, y establecía la movilidad de las retenciones a las exportaciones del sector agropecuario. Esta nueva fórmula de cálculo establecía que, a medida que el precio de la soja aumentaba, el Estado retendría una mayor parte de la renta.

Tras la intensa votación, el resultado estaba igualado en 36. Y en el rol de presidente de la cámara alta, como Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos tuvo que desempatar el resultado. En forma opuesta a la postura que sostenía el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el mendocino votó en contra del proyecto, a pesar de que anteriormente se había mostrado a favor del mismo.

“La Presidenta de los argentinos me va a entender. No creo que sirva una ley para poner una solución a este conflicto. La historia me juzgará, pero espero que esto se entienda. Soy un hombre de familia como todos ustedes, con una responsabilidad en este caso”, comenzó.

“No puedo acompañar, y esto significa que estoy traicionando a nadie. Estoy actuando conforme a mis convicciones. La Presidenta tiene la oportunidad de enviar un nuevo proyecto que contemple todo lo que se ha dicho, los aportes que se han brindado. Que la historia me juzgue, pido perdón si me equivoco. Mi voto no es positivo, mi voto es en contra“, cerró Cobos, en un discurso que pasará a la historia.