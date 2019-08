El Tribunal Oral Federal 2 definió el orden en que se les tomará declaración indagatoria a los acusados que están sentados en el banquillo del juicio oral por la obra pública de la provincia de Santa Cruz.

La ex presidente Cristina Kirchner será la última de los 13 imputados en ser indagados, según la nómina que estableció el tribunal. Si bien todavía no se puede conjeturar una fecha, se especula con que será luego de las elecciones generales de octubre. Los integrantes del TOF 2 no quieren transformar la sala de juicio en un búnker de campaña.

Las indagatorias comenzarán el 9 de septiembre a las 9:30 y no el próximo lunes, como estaba previsto. El primero que tendrá la posibilidad de ejercer su derecho de defensa en juicio será Héctor René Jesús Garro. La lista continuará con Nelson Guillermo Periotti, José López, Raúl Daruich, Carlos Santiago Kirchner, Raúl Gilberto Pavesi, Julio De Vido, Abel Fatala, Lázaro Baéz, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe y José Santibañez.

Si bien los acusados tienen el derecho constitucional de negarse a declarar, el abogado de la ex jefa de Estado, Carlos Beraldi, adelantó que su clienta se defenderá de las acusaciones que pesan en su contra. En el mismo sentido se expresaron Periotti, Daruich, Pavessi y Fatala. En cambio, Garro, López, Kirchner, De Vido, Collareda, Villafañe y Santibañez adelantaron que no tienen previsto declarar, aunque les asiste el derecho de cambiar de idea durante todo el debate.

Esta semana surgieron en los tribunales federales preocupaciones sobre el futuro del debate. Es que se espera una decisión sobre una pericia determinante. Si se llegara a anular el informe -es lo que solicitó CFK-, el caso podría ser suspendido indefinidamente.

Además, de confirmarse el resultado de las primarias en las elecciones generales de octubre, el kirchnerismo tendrá la facultad de modificar las autoridades de la Oficina Anticorrupción y de la Unidad de Información Financieras. Ambos organismos estatales sostienen la acusación junto al fiscal Diego Luciani.