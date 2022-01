Las imágenes son impactantes y hablan por sí solas. La conmoción invadió el Parque Independencia en Rosario y de milagro no hubo que lamentar heridos.



Un árbol de gran porte se desplomó anoche en la mesa en la que una familia cenaba en los parrilleros de Newell's. Los damnificados solamente sufrieron golpes y no resultaron heridos.



“Estamos en un espacio concesionado y nos sentimos responsable de lo que sucede dentro de las instalaciones del club. Esto se trata de un accidente, por ende lo primero que hicimos fue atender a las personas que estaban en el lugar. Ahora el club está en contacto con la familia para brindarles cualquier cosa que necesiten”, explicó el gerente de Newell´s, Fernando Cato, en diálogo con El Noticiero de la Gente.



“A partir de esto surgen un montón de disparadores en donde el Municipio tiene registros de todos los ejemplares de árboles que hay en la zona. Según estos estudios los ejemplares estaban en buen estado. Por ende lo que hicimos ahora fue hablar con un especialista en tema de arbolado y nos dijo que no tiene explicación cuando se cae una rama verde y mucho menos prevenir”, agregó el gerente.

Finalmente, explicó: "Por el momento los parrilleros están inhabilitados porque la rama afectó parte de la instalación eléctrica y fuera de eso evaluaremos si hay algún otro riesgo como para tener que clausurar la zona".