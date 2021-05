La cantidad de personas que compran en Internet la mayor parte de los productos de consumo masivo se duplicó en Argentina, donde el comercio electrónico se convirtió en un canal de venta "complementario al presencial" y de relevancia en la llamada "nueva normalidad".



"El 36% de los argentinos dice que compra más de la mitad de los productos de consumo masivo de manera online, mientras que antes de la pandemia sólo lo hacía el 14%", indicó el informe semestral que realiza la consultora privada Kantar.



Según Eugenia Ardura, Directora de Cuentas de Kantar, "esta tendencia tiene altas probabilidades de mantenerse una vez que se levanten las restricciones, porque los consumidores ya construyeron nuevos hábitos que se incorporaron a sus rutinas".



Un 48% afirma que en el último año encontró o empezó a utilizar sitios de compra online que seguirá utilizando, mientras un 24% dice que su forma preferida para comprar alimentos y productos para el hogar es online (32% en niveles altos).



En ese sentido, la responsable de comunicación de TiendaNube, Victoria Blazevic, aseguró que "el comercio electrónico se volvió un canal de venta complementario al presencial y sumamente importante en esta era de la “nueva normalidad” y el avance de la tecnología".



La pandemia, sostienen diferentes actores del sector, aceleró la evolución de la industria con una ampliación de la oferta y al mismo tiempo generó un cambio en las categorías más demandadas y buscadas por los consumidores.



Así, categorías como Electro e informática o Viajes, que tradicionalmente eran los que más tickets emitían, cedieron los primeros lugares en el ranking a Alimentos y bebidas, e Indumentaria y Calzado.



Según el informe de Kantar, "la variedad de productos y la posibilidad de comparar, junto con el deseo de evitar lugares muy concurridos, son los principales motivos de compra online", pero no obstante, "el 76% de las personas presta más atención a los precios y un 58% busca promociones".



A su vez "las empresas fabricantes y las stores tienen que seguir trabajando para facilitarle las cosas a la gente, poder ofrecerle mejor variedad y los precios que buscan, y eficientizar los costos y tiempos de entrega o pick up", agregó Ardura.



Al respecto, la plataforma Treggo, dedicada a la logística, difundió un relevamiento según el cual "el 69% de las personas realiza sus compras de manera online frente a un 31% que prefiere seguir concurriendo a las tiendas físicas".



Este informe reveló también que "el 51% de los usuarios comenta que el lugar donde define su compra depende exclusivamente del precio" y en materia de logística el 63% prefiere los envíos en el mismo día.



No obstante, 46% de los encuestados prefieren esperar más días la llegada de un producto si esto implica pagar más por un envío de tipo express; mientras que un 20% pagaría hasta $300 más por recibir su compra en el transcurso de 24 horas.



En cuanto a las tareas desde las empresas para ofrecer mayor seguridad a los consumidores, MercadoLibre difundió hoy que el año pasado sobre más de 331 millones de publicaciones en la plataforma, 18,5 millones fueron dadas de baja por tener contenido ilegal o productos prohibidos y otras 112.424 fueron denunciadas por los usuarios.



"A solicitud de autoridades públicas competentes, eliminamos el contenido que se considera ilegal y, en ciertos casos y bajo criterios legales, compartimos con las autoridades información que pueda ayudar en investigaciones criminales", precisaron.