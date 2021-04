La Unidad Médica Presidencial confirmó que el test PCR de Alberto Fernández dio positivo. “En el día de la fecha, he evaluado al Primer Mandatario quien se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad”, detalló el comunicado.

El comunicado de la Unidad Médica Presidencial

El día viernes 2 de Abril del corriente año, el señor Presidente de la Nación, Doctor D. Alberto Ángel FERNANDEZ tras haber presentado un registro de temperatura de 37,3°centígrados y cefalea se realizó un test de determinación de antígeno para COVID-19 siendo positivo.

Ante esta situación se tomaron las medidas de aislamiento obligatorio para el primer mandatario y todos los contactos estrechos del mismo en las 48 horas previas al inicio de los síntomas, como así también se procedió a realizar un hisopado para PCR a fin de confirmar o descartar la enfermedad.

Quiero transmitir que en el día de la fecha, he evaluado al Primer Mandatario quien se encuentra estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad.

Se confirma el diagnóstico de infección por COVID-19 al recibir el de PCR positivo, dejando en claro que el cuadro clínico es leve debido en gran parte al efecto protector de la vacuna recibida.

Pasada la medianoche del sábado, el Presidente anunció en su cuenta de Twitter que se realizó un test de antígeno que dio positivo por coronavirus y reveló que permanecerá aislado en la Quinta de Olivos.

Según reveló, presentaba un cuadro de fiebre, con 37.3 grados, y leve dolor de cabeza. Esta tarde sostuvo: “La verdad es que me siento bien, lo mío fue casi preventivo, porque ayer fue mi cumpleaños, estuve tocando la guitarra y almorzando con mi hijo y Fabiola, y pasé el día lo más bien; y a la noche, cuando volví al cuarto, tuve un dolor de cabeza medio raro, no era intenso pero sí molesto, y sentí que estaba como acalorado, me tomé la fiebre y tenía tres líneas de fiebre: 37.3”, confió.