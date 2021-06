Con la explicación que llegó desde Moscú que confirmó que Rusia demorará la entrega del segundo componente de Sputnik V porque dará prioridad a la inmunización de su población, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, reconoció ayer que "el Gobierno evalúa combinar vacunas de diferentes laboratorios" para cumplir con las segundas dosis.

El dato no es menor ya que hay al menos 6 millones de personas en el país que están esperando las segundas dosis para completar el esquema de vacunación en esta etapa. Es que el tiempo apremia en Argentina y hay incertidumbre acerca de cuándo se podrá contar con las segundas dosis de la vacuna rusa que cuyo segundo componente es diferente del primero. Y también agudiza el debate cuando en el mundo se plantea reforzar la vacunación con terceras dosis para enfrentar las nuevas variantes del covid-19 como Delta o Delta plus, más contagiosas y potencialmente más letales.

Estas variantes están haciendo tambalear los planes para poner fin a las restricciones en Gran Bretaña e Israel y tiene en estado de alerta a Europa.

"Es una posibilidad que se está evaluando desde el primer momento, no necesariamente por la dificultad en el acceso sino también para ampliar y clarificar la campaña de vacunación; el intercambio de plataforma puede simplificar esto", aseguró Vizzotti.

No obstante, la funcionaria -aclaró en declaraciones a radio Metro- que "de ninguna manera decimos que esto va a suceder; lo estamos evaluando siempre, no ahora. Y cuando lleguemos al consenso técnico con la evidencia científica, la experiencia de otros países, y lo charlemos con las jurisdicciones, lo iremos definiendo".

A medida que se va generando evidencia científica, los ensayos clínicos recomiendan la combinación de vacunas como ha ocurrido en otros momentos de la historia. Canadá lo está haciendo, otro países de Europa también están intercambiando plataforma. En este sentido, Vizzotti recordó incluso que "Argentina ha sido impulsora de un estudio que se está terminando entre Gamaleya y Astrazeneca por el intercambio de las plataformas".

"Siempre se supo que los virus respiratorios tiene mutaciones y que tampoco está clara la duración de la inmunidad; las vacunas para este tipo de virus no son como las vacunas del sarampión que con dos dosis los anticuerpos duran toda la vida, siempre se supo que estas vacunas iban a necesitar refuerzos y esos refuerzos iban a tener que adaptarse", añadió la funcionaria.

Vizzotti consideró además que "no se sabe cuándo y cómo van a aparecer, pero ante las mutaciones del virus casi todos los laboratorios ya están pensando en las dosis de refuerzo que sean multivariantes, es decir que tengan algún cambio en el antígeno que presentan para ser más eficaces y mejorar la inmunidad ante las nuevas variantes".

"Todas las vacunas que se utilizan en el mundo fueron clave para disminuir la mortalidad y poder llegar mejor a esta situación y seguir adaptando las vacunas", enfatizó la ministra. En este contexto, Vizzotti comentó que la semana que viene se reunirá con la Comisión Nacional de Inmunizaciones para analizar las diferentes posibilidades de intercambio de vacunas.

En las últimas horas se conoció que la canciller alemana Angela Merkel recibió la segunda dosis de la vacuna contra el covid de Moderna cuando la primera fue de Astrazeneca.

La explicación rusa

Ante la incertidumbre por la falta del segundo componente de la vacuna Sputnik V en la Argentina, el Gobierno de Rusia salió a aclarar que cumplirá con las obligaciones firmadas en el contrato, aunque reconoció que la "prioridad absoluta" por estos días es satisfacer la demanda interna.

Qué opinan los expertos argentinos

"La combinación de vacunas se está discutiendo en el mundo. Desde el punto de vista inmunológico, no habría problema de hacerlo y no creo que afecte la efectividad, pero hay que demostrarlo en las pruebas que se están realizando. Se supone que no habría cambios en los mecanismos inmunológicos", explicó el doctor en Bioquímica, Jorge Geffner, titular de la cátedra de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del Conicet.

Geffner enumeró los tres grandes modelos de vacunas que se están utilizando en todo el mundo. "Están las clásicas, que contienen el virus inactivado (Sinovac y Sinopharm); las que poseen un ARN mensajero (Pfizer y Moderna), y las que utilizan vectores de adenovirus (Sputnik, Astrazeneca, Johnson & Johnson y Cansino). Más allá de las diferencias en las estructura, todas apuntan a bloquear la proteína S", agregó. Por su parte, Javier Farina, infectólogo de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), se mantiene firme en una afirmación: sólo debe hacerse lo que diga la ciencia. Y la ciencia, que aún dijo poco de combinación de vacunas en general, no dijo nada de la mezcla entre la vacuna rusa y la anglo-sueca". En tanto, el infectólogo, Eduardo López considera que la primera dosis de Sputnik se podría combinar con la vacuna de Cansino. La de Cansino (que es unidosis pero se está evaluando dar una segunda como refuerzo) tiene el vector adenovirus 5, el mismo mismo que tiene Sputnik en el segundo componente (en la segunda inyección)", sostiene.

Por Pfizer

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó que "está en los últimos tramos de negociaciones con Pfizer" para adquirir vacunas de ese laboratorio de EEUU. Señaló "gestiones para un convenio bilateral con Janssen y Moderna".

En Europa

La variante Delta que surgió en India podría representar 90% de los nuevos casos de covid-19 en la Unión Europea a finales de agosto, aseguró el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.