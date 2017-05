El barrio porteño de Flores se vio alborotado esta madrugada por las sirenas de bomberos, policías y ambulancias del SAME que se acercaron hasta el Instituto de Menores San Martín, ubicado a pocas cuadras del Parque Chacabuco, por una fuga que se desencadenó minutos después de la medianoche.

En un primer momento trascendió que se habían fugado cinco chicos, pero los evadidos fueron tres y los recapturaron poco después.

Esta mañana, la directora del instituto, Alicia Blasco, negó que haya habido un motín y aseguró que los incidentes fueron por "demandas" de los jóvenes involucrados, de 16 y 17 años. La funcionaria señaló que estos reclamos no fueron “institucionales ni grupales, sino de dos chicos que por sus situaciones judiciales estaban requiriendo cuestiones vinculadas con la resolución de esa situación y eso devino en la conflictividad de ellos”.

La directora admitió que hubo dos heridos: un adulto que “en el afán de recuperar a los chicos cayó de una terraza equivalente a dos pisos y tiene una fisura, y un adolescente que pisó un vidrio roto y los cristales le ingresaron en la planta del pie”. Ambos, afirmó, recibieron las curaciones necesarias en el hospital y fueron dados de alta.

Blasco negó, como había trascendido esta mañana, que el chico hubiera sido lesionado con un arma blanca. "No hubo armas", aseguró, y remarcó que "no fue un motín y no hubo un incendio. Los bomberos vinieron porque ante una eventual situación siempre se los debe convocar".

El instituto es un centro de régimen cerrado mixto que depende de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, donde se encuentran alojados jóvenes de entre 16 y 17 años, que reciben enseñanza primaria y secundaria, además de diferentes talleres, como pintura, música y radio.