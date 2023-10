El edificio de una vieja sinagoga de la localidad santafesina de San Cristóbal sufrió anoche el incendio de su parte trasera, que no comprometió la estructura del edificio, y ahora se investiga si se trató de un hecho intencional o fortuito, informaron hoy jueves fuentes oficiales.



Una vecina del edificio dio aviso a la policía, que a la vez convocó a los bomberos voluntarios a las 21.57, precisaron a Télam desde el cuartel de bomberos locales.



Una dotación pudo "sofocar bastante rápido el incendio" de la parte trasera del inmueble, ubicado en calle Chacabuco al 1100, que no produjo "más daño que el papel que se quemó y algunas botellas que estallaron", agregaron las fuentes.



El incendio se produjo en un cuarto de la parte trasera del inmueble, que ya no funciona como templo religioso y al que se puede acceder fácilmente, porque al menos desde hace un mes faltaba una puerta.



"Se ve que alguien entraba a ese lugar, había botellas, estaba como usurpado", dijo a esta agencia una fuente policial de San Cristóbal.



Los bomberos encontraron también telarañas y pudieron sofocar prontamente el foco ígneo que provocó el fuego sobre papeles y libros abandonados en el lugar.



De todos modos, la Fiscalía de la ciudad de Rafaela, que tiene jurisdicción sobre la localidad de San Cristóbal, ubicada a 300 kilómetros de Rosario, solicitó una pericia a los Bomberos Zapadores de la policía provincial.



El Ministerio Público de la Acusación (MPA) busca determinar si se trató de un incendio intencional del viejo edificio del templo judío de San Cristóbal.



Si bien el fuego alcanzó a un tirante de la habitación en la que se registró el siniestro, el daño no pone en riesgo la estructura del inmueble, precisaron desde los bomberos voluntarios locales.



San Cristóbal es una ciudad de unos 15.000 habitantes ubicadas en el centro-oeste de la provincia de Santa Fe, cabecera del departamento homónimo.



Vecinos del lugar contaron que la sinagoga dejó de funcionar como templo por las pocas familias de religión judía que actualmente residen en la ciudad.