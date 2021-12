Valen Mendoza, de 11 años de edad, recibió esta semana en el Registro Civil de San Salvador de Jujuy su partida de nacimiento rectificada e inició el trámite del primer DNI no binario solicitado por una niñez en la provincia.



"Me emocionó mucho porque gracias a la decisión de -el Presidente- Fernández, ahora puedo ver reflejado en mi documento como me siento y eso es increíble", contó Valen sobre la rectificación de su partida de nacimiento y el hecho de que en unos días más ya tendrá su nuevo DNI sin tener que haber optado por identificarse con el binomio masculino-femenino.



"Aunque parezca solo un pedazo de plástico con información tuya y una foto en la que salís siempre mal, es inclusión. Que ya no estés registrado con un nombre que no te gusta es genial", agregó al ponderar su deseo también de vincularse y motivar a otros a "aceptarse como son y decírselo a sus padres, porque ser diferente no es malo".



A la par de un aporte a la visibilidad de la comunidad no binaria, el trámite "es la primera gestión que se realiza en Jujuy respetándose las mandas legales y el trato digno", según señaló Marina Vilte, abogada y activista del movimiento Ailen Chambi, quien acompañó a Valen y su familia en todo el proceso.



"Es un antecedente sumamente importante no solo porque es la tramitación del primer DNI no binario para una niñez, sino porque es también el primero que se logra sin una pseudo judicialización que veníamos denunciando en experiencias anteriores de niñeces trans que tuvieron que esperar demasiado la respuesta del Estado jujeño ante una solicitud", explicó.



En ese sentido, continuó destacando el trabajo alcanzando con el Registro Civil, "que haya abierto las puertas a mejorar".



A la par, puso en consideración lo loable de familias y progenitores como los de Valen, "que acompañan las vivencias, el desarrollo, el deseo y los sentires de las niñeces y adolescencias trans no binarias".



De Valen en particular ponderó que "es un activista en potencia y lo es en su cotidiano. Tiene mucha formación respecto al tema, lo que facilitó que también transmita la seguridad de que era plenamente consciente de la decisión que estaba necesitando de rectificar su partida de nacimiento", valoró Vilte.



Finalmente, como parte del Movimiento Ailen Chambi, que trabaja por los derechos de la diversidad sexual, dijo que esperan que este caso sea el puntapié para armar una red de acompañamiento con otras familias jujeñas y "poder caminar de forma conjunta y organizada hacia el cambio cultural que tanto se necesita".



En cuanto a la necesidad de una sociedad más inclusiva, Valen expuso que fuera de su entorno más cercano, le tocó toparse con situaciones de incomprensión, como ser en la escuela, con burlas de sus compañeritos; en un hospital, donde le preguntaron porque no le gustaban las muñecas; o hasta en una tienda de ropa donde le negaron las prendas que quería.



"Hay un montón de gente que te va a juzgar, pero no tienen que decirte nada por ser diferente y tienen que aceptarte como sos. Que no te importe lo que digan los demás", reflexionó sobre dichas situaciones y en un mensaje a otras niñeces que tengan miedo de pasar por lo mismo.



"Las personas somos simplemente eso: personas, más allá de un género", sostuvo, por otro lado, la mamá de Valen, Gabriela, quien también comentó algunos otros episodios negativos.

