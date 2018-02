El presidente, Mauricio Macri, jugó ayer al fútbol en la quinta Los Abrojos y hasta metió un pase de gol, informó ayer el sitio de noticias TN.



Medios digitales habían difundido por estos días que la espalda de Mauricio Macri se había resentido por jugar al paddle. Luego, en el cumpleaños de Mirtha Legrand, tuvo que retirarse recostado en el asiento de atrás de un auto por el dolor.



Sebastián Neuspiller, empleado de la Superintendencia de Servicios de Salud, juega de delantero en el plantel del presidente hace casi dos años. "Es un torneo que se juega todos los domingos en la quinta de Mauricio", señaló el funcionario en diálogo con TN.com.ar.



"Mauricio estaba entre que jugaba y que no jugaba. Finalmente, se le pasó el dolor y vino a jugar. Jugó todo el segundo tiempo", relató Neuspiller sobre el presidente, que juega de enganche.



"La ganó en la mitad de cancha y me puso una pelota de 20 metros por arriba del defensor. Yo la bajé, enganché a un jugador y la dejé dentro del arco", detalló sobre el gol del triunfo.



"Juegan bastante exjugadores. Del otro lado de la cancha te podés encontrar con el Chacho Caudet o el Ratón Ayala", contó. Sin embargo, aclaró que en su equipo cuenta con algunas "estrellas" además del presidente: "Juega Roberto Trotta (ex Vélez) y Jorge Daniel Martínez (ex Boca)".