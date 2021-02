Alberto Fernández denunció ayer que "se ha montado un escenario mediático de escarnio público" por el caso de las "vacunas VIP".

"No quiero avalar con mi silencio semejante proceder", indicó el presidente por la red social Twitter. Y aseguró también que quienes fueron vacunados estaban en "condiciones objetivas de recibir las inmunizaciones".

El mandatario dijo que "no puede avalarse" lo ocurrido en el Ministerio de Salud, donde hace días se vacunó contra el coronavirus a legisladores y allegados al oficialismo nacional.

"Es público y notorio que he debido tomar una decisión ante un hecho reprochable. Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que aunque excepcional no puede avalarse", sostuvo.

Fernández dijo que "ello es así aun cuando los vacunados estaban en condiciones objetivas (por la edad o las condiciones físicas) de recibirlas". "Sin embargo -añadió- no puedo dejar de observar que sobre esas personas se ha montado un escenario mediático de escarnio público y no quiero avalar con mi silencio semejante proceder".

Por el caso de las "vacunas VIP", Ginés González García debió renunciar a la titularidad del Ministerio de Salud. Hasta esa dependencia llegaron profesionales del Hospital Posadas para vacunar al diputado oficialista Eduardo Valdés, quien afirma que por tener 65 años es un paciente de riesgo, por su edad. También vacunaron al senador nacional oficialista Jorge Taiana (70 años) y al periodista Horacio Verbitsky (79 años), quien reconoció que lo inyectaron con la ayuda de su "viejo amigo" González García.

Ginés organizó un operativo secreto de vacunación en el Ministerio de Salud para dirigentes y amigos que se buscó mantener bajo estricto hermetismo y que llamativamente ventiló Horacio Verbitsky.

El operativo tuvo lugar el jueves en el edificio que ocupaba Ginés sobre la avenida 9 de julio. Ese día, González García viajó a Entre Ríos para monitorear el avance del plan de inmunización en esa provincia, y dejó la logística en manos de sus secretarios privados.

Funcionarios y colaboradores del Gobierno admitieron extraoficialmente la existencia del operativo. En sus mensajes de Twitter, Alberto reafirmó su agradecimiento al exministro de Salud, González García, reemplazado en su cargo por Carla Vizzotti. “Guardo por @ginesggarcia mi sincera gratitud. Ha sido una persona fundamental para que la pandemia (por coronavirus) no arrecie sobre los argentinos. Ha sido capaz de poner de pie un sistema de salud quebrado”, indicó. “Le he encomendado a Vizzotti que protocolice al máximo el suministro y aplicación de vacunas considerando la situación de las personas expuestas por la labor que ejercen. Debemos evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse”, explicó en el hilo de tuits publicado en la tarde de ayer. Según publicó ayer el diario Página 12, Alberto contó que exigió ‘la renuncia con dolor. Ginés era un gran ministro. Y además lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable. La política es ética, tenemos que terminar con este tipo de prácticas, con la cultura argentina de la viveza, la picardía, el manejo de las influencias‘. Por otro lado dijo que no tolera ‘cosas así. Ni hago cosas así. Manejo mi propio auto. Cuando no era funcionario y me ofrecían pasar al Salón VIP sin hacer cola, me negaba. Como presidente no puedo consentir que se concedan estos privilegios‘. Luego de pedirle la renuncia a Ginés González García por el escándalo de las “vacunas VIP”, Alberto Fernández reveló detalles de la charla que mantuvo con la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. “La llamé yo para felicitarla por su cumpleaños. A la tarde, cuando estaba todo resuelto. Me apoyó en todo pero no le pedí consejos previos”, contó el mandatario en diálogo con Página 12, descartando que haya tenido injerencia en la decisión respecto a la salida de Ginés.

OK a vacuna china, con carácter de emergencia



La ministra de Salud, Carla Vizzotti, firmó ayer una resolución que autoriza con carácter de emergencia la vacuna SARS COV-2, desarrollada por la compañía farmacéutica china Sinopharm en colaboración con el laboratorio Beijing Institute of Biological Productos de China, informaron fuentes oficiales.

La decisión fue adoptada luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendara al Ministerio de Salud la incorporación de esta vacuna en la campaña de inmunización en el marco de la ley 27.573/2020 (vacunas para inmunizar contra Covid-19).

La vacuna china tiene la particularidad de ser una vacuna "inactivada", lo que implica que contiene una versión del virus pero alterada genéticamente, lo que le impedirá reproducirse y desarrollar la enfermedad, pero sí genera una respuesta inmune en el organismo. La resolución dispone la autorización "con carácter de emergencia" de la vacuna desarrollada por el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products".