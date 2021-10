Comienza el décimo mes del año y con él se renueva el cupo de US$ 200 para que los ahorristas puedan hacerse de dólares. Con un tipo de cambio oficial que avanza por debajo de la inflación y a sólo 44 días de las elecciones generales, la demanda de billetes sigue en aumento.

Según el promedio de bancos, el dólar minorista subió 1,1% en septiembre y a penas supera los $ 100. Por lo que el dólar ahorro o solidario, el que lleva el impuesto PAIS del 30% y el tributo del 35% que se retiene como anticipo del Impuesto a las Ganancias, alcanza a $ 171,60. Por este último tributo se puede pedir el reintegro, sobre todo para aquellos que dan exentos del impuesto.

A medida que la brecha cambiaria (entre dólar blue y el minorista) crece, está en 88%, los ahorristas se tientan a hacer uso de ese cupo que el Gobierno le permite comprar a las personas que están habilitadas.

El dólar blue cerró a $ 186, aumentó $ 5 en todo el mes, y la diferencia entre éste y el oficial es de 15 centavos. En las pantallas de los bancos, la divisa minorista se consigue entre $ 97,50 y $ 99 para la compra, y entre $ 101 y $ 101y $ 105 para la venta, según cada banco y el promedio diario que realiza el Banco Central.

En agosto, los gastos de los argentinos en dólares con tarjeta y la compra de dólar ahorro sumaron US$ 289 millones, la cifra más alta del año, según los datos que difundió el BCRA. El pico anterior había sido en enero cuando las ventas habían alcanzado los US$ 277 millones.

El mes pasado, los gastos con tarjeta llegaron a US$ 158 millones y las compras de divisas para atesoramiento habían tocado los US$ 141 millones, once millones más que el registro de julio.

Las ventas de dólar ahorro van en aumento desde mayo. En agosto, 697.000 personas se hicieron de dólares ahorro, un 7% más que en julio y un 127% más que las 307.000 personas que compraron en abril, el nivel más bajo del año.

Pese al repunte de los últimos meses, la demanda sigue estando muy por debajo de los 5 millones de personas que compraban en agosto de 2020, previo al refuerzo del cepo cambiario.

Quiénes no tienen acceso al dólar ahorro

Para aquellos que quieran comprar dólar ahorro deberán certificar que están habilitados mediante la Certificación Negativa de ANSeS.

La certificación negativa es un comprobante que emite el organismo que dirige Fernanda Raverta y tiene una validez de 30 días, donde se deja constancias que no se registran:

Aportes como trabajador bajo relación de dependencia;

Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al SIPA (tanto para trabajadores activos como pasivos);

Transferencias como Autónomo y/o Monotributista y/o Trabajadores de Casas Particulares;

Cobro de Asignación por Maternidad para Trabajadora de Casas Particulares;

Cobro de la Prestación por Desempleo; Cobro de programas sociales.

Cobro de la Asignación Universal por Hijo;

Cobro de la Asignación por Embarazo;

Cobro de Becas Progresar; Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud.

Además, en este comprobante figura si el solicitante se encuentra o no registrado como Monotributista Social informado por el Ministerio de Desarrollo Social.

La Certificación negativa es un trámite que se realiza de forma online y es gratuita.

Tampoco pueden comprar dólar ahorro:

Los que compraron dólar MEP o CCL en los últimos 90 días

Los que cobraron algún salario a través del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP)

Los que cobran planes sociales

Monotributistas con créditos a tasa subsidiada

Quienes hallan usado el cupo de US$ 200 con gastos con tarjeta (pago de Netflix o Spotify o gastos en dólares)

Personas que tengan un plan de pago por deudas con tarjeta de crédito

Aquellos que hayan revertido el pago de alguna cuota de sus créditos personales, prendarios o hipotecarios.

Cómo sacar la Certificación Negativa

Ingresar al sitio web de la Certificación negativa de ANSeS Hacer click en

"Ingresar a la consulta" Ingresar el CUIL y el período a analizar deseado

La certificación negativa obtenida por Internet no requiere la autenticación con sello y firma de un agente de ANSES.

El trámite no tiene ningún costo

Cómo pedir el reintegro del 35% del impuesto a las Ganancias

Para hacer la solicitud en la AFIP y pedir la devolución del impuesto sobre el dólar ahorro, los ahorristas en relación de dependencia deben ingresar al sitio oficial del organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont con su clave fiscal e ir al servicio SIRADIG-Trabajador, que es el sistema de registro y actualizaciones de deducciones del tributo.