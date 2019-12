Pese a la urgencia de Alberto Fernández de contar con las leyes clave para poner en marcha su programa de gobierno, el debate por las leyes de emergencia económica, social y sanitaria se demorará al menos un día.



Ayer, cuando era inminente el ingreso del proyecto de ley ómnibus a Diputados, tal como estipulaba el cronograma elaborado por las autoridades legislativas del Frente de Todos, se resolvió postergar el envío para hoy.



Con esta demora se pospondrá hasta el miércoles la reunión plenaria de comisiones y al menos hasta el jueves la sesión extraordinaria donde el oficialismo planea aprobarla.



El plan original era que el megaproyecto debería ser aprobado este miércoles 18/12 en Diputados y el 27/12 en el Senado.



Fuentes parlamentarias confirmaron que la iniciativa se enviará mañana, con lo cual se suspendió la reunión que tenían prevista a las 19 de ayer los ministros del Poder Ejecutivo y los bloques parlamentarios en las oficinas del presidente de la cámara, Sergio Massa.



El presidente del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, informó al jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri, que el gobierno enviará recién hoy el proyecto, según informaron fuentes de la oposición



De hecho, Negri junto a los jefes de los bloques del PRO Cristian Ritondo, y de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, pidieron a Massa postergar el debate debido a que no había ingresado el proyecto para poder estudiar en detalle esa megainiciativa.



En la nota a Massa, Juntos por el Cambio señaló que debido a que hasta el mediodía no había ingresado a la Cámara Baja solicitaron "la postergación del plenario y la sesión" ya que "resulta imposible hacer el debido análisis en apenas unas horas".



El proyecto contempla la declaración de las emergencias económica, social y sanitaria, la reinstauración del tributo para las compras en dólares de un 30% -denominado dólar turístico-, la autorización al gobierno a otorgar aumento a jubilados y estatales y la suspensión del pacto fiscal.



Uno de los puntos centrales de este proyecto es que, como se prorroga el presupuesto 2019, podrá ampliar estos recursos sin las limitaciones de la ley de administración financiera, y negociar tarifas y acuerdos con las empresas concesionarias de servicios públicos.



El esquema de trabajo acordado entre el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el presidente del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, era comenzar ayer el debate pero ahora todo se postergó hasta hoy.



La intención de Massa es que esa iniciativa se pueda votar con una amplia mayoría, aunque hasta ahora parece difícil que Juntos por el Cambio acepte aprobar una ley ómnibus con delegaciones legislativas, aunque aclararán que darán quórum.



La delegación de superpoderes para el Ejecutivo para que pueda tomar diversas medidas sin consultar al Congreso es el punto más espinoso del proyecto.



Por otra parte, en un gesto destinado a atender los reclamos sociales de fin de año, el Gobierno otorgará antes de Navidad un aumento para los jubilados, empleados estatales y los beneficiarios de los planes de Asignación Universal por Hijo (AUH) -ver página 12.



La iniciativa se encuentra en pleno estudio y aún no hay detalles de los montos del aumento previsto, pero de suceder ocurriría el lunes 23. También se viene la entrega de la tarjeta alimentaria. Las madres con un hijo recibirán una tarjeta para compra exclusiva de alimentos por $4.000 mensuales y $6.000 para las madres con más de un hijo. Se dará prioridad a las zonas donde los niveles de pobreza son más elevados.



Puntos más destacados de las leyes

Castigo a empresas: En el marco de la emergencia económica se incluye un capítulo que ataca la economía en negro y pena la corrupción en las empresas. En este caso se establece una tasa de castigo a las compañías que retiren dinero en efectivo por caja o ATM. No afecta a comercios ni a personas físicas.



Ayuda a las Pymes: Se faculta a la extinción total o parcial de las contribuciones a todas las Pymes y empresas que mejoren los ingresos de los trabajadores que hayan perdido capacidad de compra en los últimos cuatro años. La medida se extiende al ámbito de las economías regionales.



Moratoria: Todas las deudas entrarán en un nuevo plan de pagos a 6 meses para empezar a pagar. Mitad de tasa actual y compensación de deuda con reintegros.



Emergencia sanitaria: Habrá medidas para recuperar los programas de vacunación y se dispondrán sistemas impositivos de incentivos y recuperación de clínicas y obras sociales.



Cuadro tarifario: Se faculta al Poder Ejecutivo a rehacer el marco de revisión tarifaria a efectos de frenar el impacto en distintos sectores de la población. Se autoriza a revisar e intervenir en la actuación de entes reguladores.



AUH, jubilaciones, planes: Se habilita la devolución automática del IVA con un tope de hasta $700 por cuenta a todos los beneficiarios. Este gasto se financiará directamente desde el tesoro nacional. Además se suspendería por seis meses la actual fórmula para calcular las jubilaciones y los aumentos se definirían por decreto.



Bienes Personales: Se mantiene el mínimo no imponibles de $2.000.000 y se excluye la vivienda única y familiar por hasta un valor de $18.000.000.



Sí aumentan las alícuotas de 0,25% al 0,50% y del 0,50% al 0,70%, los tributaristas advierten que el impacto se sentirá especialmente en la clase media.