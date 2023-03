La decisión del PRO de romper la alianza que ese espacio tiene con la Unión Cívica Radical en Salta dejó nuevamente al desnudo las diferencias existentes entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta.

La lideresa del PRO en Salta, Inés Liendo, estalló de ira el miércoles, día de cierre de alianzas, cuando se enteró que su par de la UCR, Miguel Nanni, incorporaría en el acta de constitución de JxC al Frente Plural de Matías Posadas. Durante toda esa jornada la dirigenta, que días antes había obtenido la venia pública de Mauricio Macri para ser la candidata a gobernadora, advirtió que de sostener esa posición, su partido se retiraría e impugnaría dicha alianza, provocando la disolución de JxC.

Ni siquiera los pedidos internos de sus correligionarios lograron que Nanni diera un paso atrás y bajara al espacio que tiene como referente al ex secretario General de la Gobernación de Gustavo Sáenz. Y finalmente ocurrió lo que Liendo había anunciado.

"Los dirigentes del PRO Salta decidieron no firmar el acta de Juntos por el Cambio, luego de que la Unión Cívica Radical no aceptara declinar la inclusión del Frente Plural, presidido por Matías Posadas", informaron ayer en un comunicado. A la vez que resaltaron que los integrantes de este partido y sus interventores "intentaron negociar hasta última hora, pero finalmente, y tras cumplirse el plazo de la prórroga que había otorgado el Tribunal Electoral, decidieron retirarse", ya cerca de la medianoche del miércoles.

PUBLICIDAD

Para Liendo y compañía, el ingreso de Posadas era entregar el espacio al oficialismo provincial. “Nosotros teníamos un límite, y era el ingreso del Frente Plural”, sostuvo la diputada nacional Virginia Cornejo.

Pero en rigor de verdad, detrás de esta decisión se esconden las diferencias que existen entre Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta, y que terminaron explotando en Salta.

El ex presidente se apuró a designar públicamente a Liendo como su candidata en la provincia, y esto no cayó bien ni entre los demás integrantes del PRO, ni en el radicalismo, y muchos menos en el presidente del Comité Provincial de la UCR, que buscó la manera de desplazarla y la encontró de la mano del larretismo.

Hace unos meses, el mismo Posadas hizo pública su llegada al PRO de la mano del actual jefe de gobierno porteño y aspirante a la presidencia, y él mismo no oculta esa incorporación y su “muy buena relación con dirigentes de Larreta”. Así como tampoco esconde que las propias internas partidarias son las que generaron el cortocircuito local.

En una entrevista radial, la misma Virginia Cornejo deslizó que la dirigencia local del PRO recibe órdenes directas al declarar que cuando habla con Buenos Aires llama “para comunicar mis ideas y no para pedir auxilio como hacen otros dirigentes de mi partido”, “yo soy federal, defiendo a mi provincia, quiero escuchar a mis dirigentes y me cuesta recibir órdenes que no son emanadas de dirigentes de Salta”, agregó.

La UCR Capital, también por su lado

Esta tarde una asamblea de afiliados radicales volvió a plantear que los mandatos del Comité Provincia vencieron el 14 de marzo y corresponde su normalización. Es decir, que Miguel Nanni ya no tiene autoridad para ejercer el control y menos para tomar decisiones del partido centenario.

“No tiene mandato ni atributos para constituir JXC y menos para incorporar a Matías Posadas, que está fuera del partido desde el 2011”, expresó el presidente del Comité Capital Radical, Rubén “Chato” Correa. Y añadió que esa decisión viola los acuerdos de buenas prácticas establecidos en la mesa nacional de la coalición opositora sobre la incorporación de otros partidos sin el consentimiento de los demás integrantes.

“Tiene el mandato vencido y tampoco convocó en su momento a elecciones internas”, denunció Correa, quien deslizó que estudiarán la manera de desplazar a Nanni e impugnar su candidatura dentro del radicalismo, y de esa manera quedar liberados para presentar sus propios candidatos.

Fuente: Pagina 12