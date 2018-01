El diputado nacional Máximo Kirchner y su pareja, Rocío García, ministra de Salud de la provincia de Santa Cruz, se separaron según adelantó el sitio OPI Santa Cruz. La ruptura se mantuvo en completa reserva y no trascendieron muchos detalles acerca de los motivos que los habrían llevado a distanciarse, aunque algunos medios hablan de una tercera en discordia.



Este rumor corrió en las redes sociales y decía que Máximo había tenido un affaire con Gisela Marziotta. "Es mentira. No lo conozco, nunca lo vi ni lo entrevisté", explicó a Perfil la periodista y excandidata a diputada nacional por Unidad Porteña.



La pareja de Máximo y Rocío atravesaba desde hacía tiempo una crisis importante que finalmente hizo que la relación se diera por terminada. La separación definitiva habría tenido lugar en diciembre último. Durante sus diez años juntos, tuvieron dos hijos, Néstor Iván, que nació en el Sanatorio Otamendi y Miroli en 2013 en la ciudad de Buenos Aires, y en 2016 llegó su hija Emilia, en la ciudad de Río Gallegos.



Según OPI, Máximo no viajó a Río Gallegos a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo junto a Rocío e hijos. Asimismo, la ministra santacruceña en los primeros días de enero dejó la casa familiar de Máximo ubicada en la calle Cañadón Seco (Barrio APAP) para trasladarse con los pequeños a una vivienda de calle Miguel Soler al 900 en zona de la ría local. Estos dos hechos serían la confirmación de que la separación es definitiva.



Máximo y Rocío se conocen de toda la vida, sus padres eran amigos de toda la vida.