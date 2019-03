El intendente de Vicente López Jorge Macri, primo del presidente, habló sobre la muerte de Franco Macri y aseguró que el último tiempo su tío lo sufrió debido a su débil y complicado estado de salud. "Se terminó un calvario", dijo respecto de la sensación de la familia.

"Es una mezcla de sensaciones. Cuando se apaga una vida siempre es una pérdida inmensa. Además alguien tan potente como Franco hace que se sienta más", destacó en diálogo con radio Mitre y radio La Red. "En los momentos más cruciales, como en el secuestro del hijo, era un roble. No se quebraba nunca. Fue un ejemplo de trabajo y esfuerzo. Un valiente", agregó.

Asimismo, describió los problemas de salud que enfrentaba el empresario de 88 años. "Fue un año tremendamente duro. Empezó con problemas de memoria. Se empezó a ir. Él era consciente de que se iba y volvía. Además tuvo un derrame interno muy fuerte y un problema en la cadera", contó.

El intendente de Cambiemos se refirió asimismo a la relación entre el Presidente y su padre. "Los dos tenían un profundo amor", indicó y utilizó una metáfora para describir a su tío: " Franco era un árbol muy frondoso, de esos que protegen. Pero si vos querés construir tu camino, a veces tenés que tomar distancia. Eso fue lo que decidió Mauricio, buscar lo que él quería".

"Era una rebelión casi inaceptable, pero eso no alteró el amor, que es incondicional", dijo Jorge Macri, que también hizo alusión al vínculo entre ambos ya con Mauricio Macri como jefe de Estado. "En este último año y medio Franco pudo disfrutar de un hijo que tomo la decisión correcta y en un punto lo superó, aunque en esto no hay ranking", aseveró.

El relato del sobrino de Franco coincide con los dichos del Presidente semanas atrás, cuando habló sobre el delicado estado de salud de su padre. "Hace un año que no tengo trato consciente con él y en el último que tuve me pidió que le diera una pastillita para sacarlo de acá. Le dije: 'Papá, no se puede eso'. Ahí me dijo: 'Pero yo ya terminé, no tengo nada para hacer, mirá, no puedo hacer nada. Dependo de terceros para todo'. Le dije: 'No puedo papá. No se puede'".

Franco Macri falleció el sábado por la noche en su casa de Barrio Parque, donde estuvo los últimos meses luego de que su salud empeorara.